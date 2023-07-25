Враг должен почувствовать: военный эксперт объяснил, почему Украине важно атаковать Крым

Украинские дроны, по словам Владислава Селезнева, атакуют только вражеские военные объекты, тогда как россияне воюют с мирными жителями и культовыми сооружениями.

Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что Крым является важным логистическим хабом, поэтому удары по полуострову нужны для изоляции российской армии от военных ресурсов. Об этом он сообщил в интервью OBOZREVATEL.

"Активизация украинских Сил обороны именно на крымском направлении свидетельствует о том, что наш Генеральный штаб четко понимает, что Крым является важным логистическим хабом, там сосредоточено большое количество военных ресурсов оккупационной армии", — сказал Владислав Селезнев.

По его словам, украинские операторы дронов и летчики работают над тем, чтобы враг почувствовал "всю нашу ярость", которая трансформируется "в дроновые ракетные атаки на вражеские военные объекты".

Селезнев отметил, что за последнюю неделю в Крыму произошло несколько прилетов: горели склады в районе Старокрымского полигона, в Веселом, на аэродроме Октябрьское. В частности, этот аэродром не используют по назначению, однако там складируют большое количество техники и БК. Именно они и подверглись атаке. Также были зафиксированы два прилета в Раздольном, один из них — в воинскую часть, второй — якобы предотвратила российская ПВО, однако центр поселка получил повреждения. Тогда как 24 июля дроны атаковали полуостров. По словам оккупационных властей, все 17 дронов были сбиты, однако склады боеприпасов возле населенного пункта Веселое в районе Джанкоя горели.

Эксперт добавляет, что украинские дроны атакуют только вражеские военные объекты, тогда как россияне воюют с мирными жителями и культовыми сооружениями. Он также напомнил, что два месяца назад президент Владимир Зеленский, обращаясь к крымчанам, сказал им держаться подальше от вражеских военных объектов, ведь это может быть смертельно опасным из-за прилетов, которых будет все больше.

Напомним, утром 24 июля глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил о взрывах в Джанкойском районе, в частности произошла атака беспилотников. Позже стало известно, что дроны ударили по складу с боеприпасами.

В свою очередь председатель Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук рассказал, что в результате атаки по складу с боеприпасами была уничтожена партия ракет П-800 "Оникс", которыми враг собирался атаковать Одессу.