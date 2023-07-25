Испытывают "снарядный голод" : Гуменюк рассказала о проблемах ВС РФ на юге (видео)

Главной задачей ВСУ является зачистка полосы левого берега, чтобы враг не смог использовать артиллерию для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре.

На временно оккупированной территории Херсонской области российские военнослужащие испытывают "снарядный голод", поскольку им негде брать дополнительные ресурсы. Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона.

"У врага ощущается "снарядный голод". И мы это видим по количеству обстрелов. Они уменьшились до 43 за минувшие сутки. Если сравнивать с 90+, это фактически в два раза. То, что враг пытается продолжать давление на мирное население, чувствуется в том, что даже ночью были обстрелы по населенным пунктам", — сказала Наталья Гуменюк.

По ее словам, главная задача ВСУ на юге — зачистить полосу левого берега, чтобы враг не мог достичь правого для использования артиллерии. У россиян ощущается нехватка тяжелой артиллерии, поскольку ее стали меньше использовать. Также снизилась мощность и интенсивность работы авиации.

Однако враг имеет минометные, пулеметные позиции и даже на некоторых участках может подъезжать танками и обстреливать противоположный берег. Но это из-за географической особенности, в частности русло реки существенно изменилось из-за последствий подрыва Каховской ГЭС и схода воды. В результате сейчас дополнительно проводят минно-взрывные заграждения и обустраивают дополнительные полосы обороны. Это происходит как с нашей стороны, так и с противоположной — враг пытается восстановить те заграждения, которые потерял из-за наводнения.

Отметим, польский аналитик Якуб Яновский ведет список потерь российской и украинской армий во время контрнаступления. В большинстве случаев ВСУ уничтожают вражеские ЗРК, логистическую технику и БТРы.

Несколькими днями ранее стало известно, что "Армия дронов" уничтожила 101 единицу военной техники на миллионы долларов за неделю. В частности, оккупанты потеряли танки, ББМы и другие объекты.