Хронология войны: какие потери несут оккупанты в ходе контрнаступления (список)

Во время наступления украинская армия теряет в основном разнообразный транспорт, а ВСУ выбивают у врага ЗРК, логистическую технику и БТРы.

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Польский аналитик Якуб Яновский ведет список потерь российской и украинской армий во время контрнаступления. Потери за 24 июля составили более 40 единиц техники.

Российские оккупанты только за сутки 24 июля получили потери несколько единиц зенитно-ракетных комплексов, грузовики, танки, БТРы и артиллерию. Больше всего ВСУ выбили грузовиков: 15 разных Уралов и УАЗов. Также Урал-4320 и УАЗ-452 стал трофеем для украинской армии.

Кроме этого военные уничтожили 3 танка — Т-72Б3 и два Т-80БВ. Среди артиллерии враг потерял: две САУ 2С3 "Акация" и две РСЗО "Град".

Российские оккупанты потеряли также:

1 ЗРК "Оса";

1 ЗРК "Стрела-10";

2 ЗРК "Бук-М1-2".

Полный список потерь ВС РФ за 24 июля

Однако кроме российских потерь Яновский ведет подсчет потерь и украинской армии. Потери ВСУ за сутки составили те же 43 единицы техники. Больше всего ВСУ потеряли транспортной техники, потому что ведется наступательная операция. Среди них БМП M2 Bradley — 2 единицы, 4 БТР-80, из которых один захватил враг. 1 БТР М113 и YPR-765 (модернизация М113 в Нидерландах). Враг уничтожил 7 единиц артиллерии и повредил танк Leopard 2A6. Скорее всего, после ремонта танк вернется в строй.

Стоит отметить, что в список попадает техника, которая попала на видео или фото. К тому же некоторые из потерь могут быть не свежими, а в списке они из-за того, что кто-то зафиксировал ее. В него также попадает не только уничтоженная техника, но и поврежденная, трофейная и брошенная.

Потери ВСУ за 24 июля

Напомним, 24 июля армия дронов за неделю уничтожила 101 единицу техники ВС РФ на миллионы долларов. Среди них танки, ББМы и другие объекты.

Также 24 июля ВСУ показали, как уничтожили российский танк с помощью украинского ПТРК "Стугна" и польским Krab.