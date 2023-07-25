Экс-чиновник Херсонской ОГА во время оккупации сотрудничал с РФ: его задержали, — СБУ

Коллаборанта поймали после деоккупации города, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Херсоне Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего главу юридического отдела Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской облгосадминистрации, который пошел на сотрудничество с врагом в начале полномасштабного вторжения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

"Во время временной оккупации Херсона он остался в городе и согласился возглавить созданный агрессором "отдел правового обеспечения" в захваченном в то время бассейновом управлении водных ресурсов", — говорилось в сообщении СБУ.

В частности, среди основных задач коллаборанта было "перевод" учреждений под требования "российского законодательства". Он пытался подобрать "штат" из местных жителей, которым обещал "зарплату" в рублях и лояльное отношение от оккупантов. После того, как ВСУ освободили Херсон, коллаборант "залег на дно" и находился по месту своего проживания в областном центре, так он надеялся избежать правосудия.

В свою очередь следователи СБУ на основании собранных доказательств сообщили задержанному о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Экс-чиновнику Херсонской ОГА грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении 11 российским военным, которые расстреливали транспортные средства с мирными жителями во время оккупации Бучи в Киевской области. Причастными к массовым убийствам украинцев оказались военнослужащие 1-го взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии РФ.

Также на сотрудничестве с врагом разоблачили действующего народного депутата Украины от запрещенной партии "ОПЗЖ". Ему грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.