Украина хочет стать крупнейшим производителем оружия в Европе, — глава Минстратегпрома

По словам министра, производственные мощности украинского ОПК за последний месяц выросли вдвое. Наибольший акцент делается на создании ракет.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин 24 июля в интервью PAP заявил, что Украина хочет стать крупнейшим производителем оружия в Европе. При этом особое внимание могут сосредоточить на производстве ракет.

"Украина станет оружейным арсеналом свободного мира и экспертом в ведении обычной войны. Мы хотим, чтобы наша страна стала крупнейшим производителем оружия в Европе", — сказал он.

По словам министра, сначала нужно построить мощь Украины как производителя оружия.

"Мы уже имеем первые успехи, я не могу раскрывать больше, но наибольший акцент делается на производстве ракет", — сказал Камышин.

Министр не привел конкретных цифр относительно производственных мощностей украинского ОПК. Однако он заявил, что за последний месяц они выросли вдвое.

Камышин возглавляет одно из важнейших министерств Украины с марта 2023 года. Он отметил, что главной его целью первых 100 дней на посту было заставить министерство работать на полную.

"Сегодня я могу с гордостью сказать, что мое министерство является полноценным участником процессов на политической арене", — отметил Александр Камышин.

Министерство по вопросам стратегических отраслей Украины является одним из соучредителей проекта "Brave 1", который способствует сотрудничеству между всеми участниками оборонно-промышленного комплекса. Благодаря этому проекту, который также ориентирован на иностранных инвесторов, производители могут быстрее пройти путь от идеи до заключения контракта с Минобороны Украины.

"Если они решат производить в Украине во время войны, то смогут протестировать свой продукт на поле боя. Это, в свою очередь, даст им возможность его модернизировать. Я думаю, что любое оружие, которое пойдет по этому пути, будет продаваться не только в Украине", — сказал министр.

Напомним, частные компании в Украине будут производить боеприпасы для БПЛА. Принятое постановление отменяет бюрократические процедуры и открывает рынок. Ранее, чтобы допустить боеприпасы к эксплуатации, необходимо было потратить около года, что затрудняло появление новых производителей на рынке.

Ранее, 18 июля, эксперт объяснил, почему РФ трудно защитить Крымский мост от дронов ВСУ. Беспилотные катера дают Украине дешевое "асимметричное" преимущество перед Россией, и оккупантам сложно их уничтожать в море.