Пытался убежать: группа "Адам" показала кадры подрыва российского Т-90 (видео)

На опубликованных кадрах видно, как украинский беспилотник догнал машину противника возле лесополосы и нанес удар в область двигателя.

Сводная тактическая группа "Адам" опубликовала кадры поражения российского танка с помощью дрона-камикадзе. На видео вражеская машина пыталась уйти вдоль лесополосы, однако беспилотник просто догнал цель и нанес удар в область кормы.

"Иногда FPV команды заставляют нашу арту скучать. Еще одно эпическое и точное попадание одной из наших камикадзе команд по танчику", — написали авторы публикации в комментарии.

Сообщается, что вероятность ликвидации экипажа российского танка достаточно высокая.

Комментируя видео обозреватели Defence Express отметили, что хотя в публикации не сказано о каком танке идет речь, скорее всего дрон поразил именно танк Т-90 "Прорыв". К такому выводу эксперты пришли, указав на характерную форму башни и установленный боевой модуль для пулемета.

Что касается дальнейшей судьбы вражеского танка, то эксперты пояснили, что попадание в заднюю часть Т-90 полностью выводит из строя двигатель из-за чего танк превращается в легкую мишень для других средств огневого поражения.

Также было отмечено профессиональную работу украинских операторов БПЛА, которые несмотря на множество внешних факторов, затрудняющих выполнение боевой задачи, сумели эффективно поразить технику противника.

Ранее сообщалось, что бойцы Нацгвардии из противотанкового взвода бригады "Рубеж" успешно поразили российский танк. На обнародованных кадрах противотанковый снаряд точно попадает в цель, подрывая боекомплект машины.

Учитывая угрозы дронов-камикадзе россияне решили на уровне серийного производства устанавливать на свои танки комплексы "Защита". Это разработка компании "Росэлектроника" — она позволяет обнаруживать и выводить из строя беспилотники на расстоянии до 4 км.