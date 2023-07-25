После 24 февраля не вспоминают: в УПЦ заявили, что больше не молятся за Кирилла (видео)

По словам протоиерея Максимиана Погореловского, сейчас российского патриарха вспоминают только на оккупированных территориях. Священнослужитель заверил, что церковь всячески поддерживает ВСУ.

Протоиерей Одесской епархии УПЦ Максимиан Погореловский заявил, что церковь больше не вспоминает в молитвах российского патриарха Кирилла. Такой позиция стала после полномасштабного вторжения РФ 24 февраля прошлого года. Об этом известно из брифинга в медиацентре "Украина — Одесса", который проходил 25 февраля.

На вопрос о связи УПЦ с Московским патриархатом Погореловский попросил не оскорблять верующих. Он заверил, что церковь давно отделилась от российского патриархата.

"Мы — Украинская православная церковь, которая отделилась, которая является полностью автономной. На это есть Томос, который был выдан нам еще в 1990 году. Церковь наша зарегистрирована за год до признания независимости Украины как Украинская православная церковь", — подчеркнул протоиерей.

Он подтвердил, что в УПЦ сохранялась до 24 февраля 2022 года советская традиция вспоминать в молитвах российского патриарха Кирилла. В то же время священнослужитель заверил, что церковь этого не делает с момента вторжения ВС РФ. Погореловский отметил, что сейчас украинские священники молятся за Кирилла только на временно оккупированных территориях, и это происходит под принуждением.

Протоиерей заверил, что УПЦ поддерживает украинских военных, в частности регулярно отправляет на передовую помощь.

"Наша позиция всегда была одной. Наша церковь всегда с украинским народом. Мы молимся за победу нашей страны и все для этого делаем — как духовно-молитвенно, так и физически", — сказал он.

Также Погореловский прокомментировал обстрел Одессы 23 июля. Он объяснил, что как священнослужитель не имеет права осуждать, но как украинец считает атаку ВС РФ преднамеренной. По его мнению, россияне хотели сломить дух одесситов, однако добились обратного.

Брифинг о последствиях обстрела Одессы 23 июля (комментарий Максимиана Погореловского об МП и Кирилле — с 13:52)

Напомним, командир 6-го казачьего полка ВС РФ сообщал, что российский патриарх Кирилл аннексировал в Луганске и Алчевске епархии УПЦ. Протоиерей Андрей Кураев назвал произошедшее "церковной кражей".

В посольстве Италии в Украине заявили, что страна готова помочь в реконструкции Спасо-Преображенского собора, который пострадал от обстрела ВС РФ 23 июля.