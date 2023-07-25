Касается Польши и стран Балтии: Данилов высказался о ядерном оружии РФ в Беларуси

По мнению секретаря СНБО, переброска части российского ядерного арсенала на территорию соседней страны направлена на то, чтобы посеять страх в странах Запада.

Перемещение ядерного оружия Российской Федерации на территорию Республики Беларусь ничего существенно не меняет для Украины. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона 25 июля.

Как отмечает чиновник, размещение тактического ядерного оружия в Беларуси направлено на то, чтобы запугать западных партнеров Украины. Однако для Киева этот шаг не имеет существенного значения.

"Это касается, прежде всего, Польши, стран Балтии. Мы очень тщательно отслеживаем все, что там происходит", — констатировал Алексей Данилов.

Секретарь СНБО также указал на то, что Россия фактически поглощает Беларусь, которая, по его словам, уже "почти не самостоятельная страна".

Размещение ядерного оружия в Беларуси: что известно

Напомним, 22 июля издание CNN сообщило, ссылаясь на разведывательное управление Минобороны США, что в Беларуси появилось тактическое ядерное вооружение, переброшенное из Российской Федерации.

Александр Лукашенко, выступая в День независимости Беларуси 30 июня, заявил, что его стране никогда не придется применять ядерное оружие, полученное от РФ. Несмотря на это, часть российского ядерного арсенала, по мнению политика, должна лежать в "надежном месте" на территории Беларуси.

Ранее, 13 июня, Александр Лукашенко заявил, что применит ядерное оружие в случае угрозы для Беларуси без колебаний, в случае если против его страны будет применена агрессия. При этом он подчеркнул, что не хотел бы принимать такое решение.