Вызывают ярость: Зеленский отреагировал на уголовные дела депутатов и военкомов (видео)

В вечернем обращении президент Зеленский обратился к чиновникам, которые во время войны занимаются вымогательством и берут взятки: сказал, что "вас таких не будет".

Президент Украины Владимир Зеленский заверил государственных чиновников, которым кажется, что "война далеко от них": властные полномочия не позволят им спрятаться от реальности и от наказания за недостойное поведение. Об этом политик вспомнил в вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале.

Зеленский обратился ко всем, кому кажется, что "война где-то далеко от них". Имен он не называл, хотя и перечислил три группы должностных лиц — депутатов, судей и военкомов. При этом напомнил, что реальность — то есть война — заявит о себе: пусть им не кажется, что "купол Верховной Рады, или стены каких-то там кабинетов, или перечень каких-то полномочий могут закрыть от реальности".

Некоторые чиновники противопоставляют себя государству, отметил политик. Например, кто-то отдыхает на пляже, кто-то зарабатывает на мобилизации, кто-то занимается взяточничеством в суде. Все подобные действия — "это предательство государственных принципов, это предательство интересов общества", подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, как ежедневно занимается поиском оружия — ракет, снарядов, дронов. Между тем бойцы Сил обороны держат линию фронта и дают отпор врагу — "делают все возможное и невозможное для победы". Поэтому взяточничество, вымогательство или "пляж" вызывают у него ярость: "Любое личное обогащение вместо интересов Украины вызывают по меньшей мере ярость". Он советует чиновникам запомнить это ощущение.

В завершение Зеленский поблагодарил чиновников, которые добросовестно трудятся на пользу государства. Также отдельно обратился к тем, кто пытается сбежать за границу под предлогом командировок или чтобы уладить бизнес-вопросы. Президент гарантировал, что отныне такого больше не будет: "Те, кто думает, как бы побольше времени провести за границей, и ищут себе "выгодные" командировки, чтобы можно было их совместить с бизнесом, с друзьями или "пляжами", — вас таких не будет".

Отметим, 25 июля состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения экс-начальнику Одесского ТЦК Евгению Борисову. Мужчину подозревают в незаконном обогащении, два дня искали по всей Украине и с сегодняшнего дня он будет находиться под арестом с правом выхода под залог в размере 150 млн грн.

Сегодня же состоялось судебное заседание в отношении нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Пономарева. СБУ подозревают нардепа в государственной измене — во время войны он свободно "катался" в оккупированный Бердянск, улаживая дела собственного бизнеса.

Кроме того, накануне стало известно об обысках у главы Государственной судебной администрации: правоохранители подозревают его в попытке подкупа судей Верховного Суда.

Между тем экс-глава Верховного Суда Всеволод Князев подозревается во взятке размером несколько миллионов долларов. Эти деньги, как подозревает САП и НАБУ, он получил, чтобы решить бизнес-проблемы олигарха Жеваго.

В конце мая стало известно о поездке за границу нардепа от партии "Слуга народа" Богдана Торохтия. В частности, СМИ отыскали фотографии с отдыха народного избранника — мужчина вместе с женой находились на пляже в Болгарии летом 2022 года.

Напоминаем, продолжается расследование деятельности нардепа Людмилы Марченко. В частности, на видео зафиксировано, как она перебрасывала через забор деньги, полученные за махинацию с выездом за границу мужчины, подлежащего мобилизации. Помощница нардепа получила меру пресечения — арест с правом выхода под залог в размере почти 54 тыс. грн.

Тем временем САП сообщило о новом деле, которое касается закупки оружия Минобороны Украины. Подозревают, что партию оружия закупили у компании-посредника по завышенной цене.