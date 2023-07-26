В оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы: в небе работает авиация, — соцсети (видео)

Местные жители отмечают, что после взрывов в Севастопольской бухте перекрыли паромную переправу. Оккупационные власти пока не прокомментировали сегодняшний инцидент.

Утром 26 июля, во временно оккупированном Крыму, Севастополе и Красноперекопске, раздаются взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Оккупационные власти пока не прокомментировали серию взрывов, однако по информации телеграм-канала "Крымский ветер", в Севастополе в районе Казачьей бухты сейчас работает российская противовоздушная оборона. По словам местных жителей, в Севастопольской бухте перекрыли паромную переправу, тогда как в небе активно работает авиация РФ. О звуках взрывов сообщили и в Красноперекопске. Кроме этого, в городе также работают вражеские вертолеты и самолеты.

"Что-то непонятное творится в Красноперекопске. Слышны взрывы, летают вертолеты и самолеты", — говорилось в сообщении.

В Telegram-канале "ЧП / Симферополь" заявили о временном перекрытии движения автотранспортом Крымского моста, однако оно длилось недолго. Как известно, движение транспорта через Керченский мост перекрывают во время воздушных тревог на оккупированном полуострове.

Отметим, что оккупационные власти Крыма пока не комментировали серию взрывов.

Напомним, 25 июля в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. В частности, представитель "Украинской добровольческой армии "Юг", председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук заявил о попадании в склад боеприпасов и расположение оккупантов. Это произошло неподалеку от Красногвардейского.

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов предсказал демонтаж Крымского моста, который был незаконно построенным через Керченский пролив.