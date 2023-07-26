Минус два "Калибра": украинская ПВО сбила российские крылатые ракеты в Винницкой области

По данным командования, ракеты запускали из подводной лодки, после чего они меняли курс по маршруту следования, что усложнило задачу для украинских военных.

Украинские защитники сбили две российские крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе Воздушного командования ВСУ.

В этот раз ракеты "Калибр" были выпущены в направлении Винницкой области. Однако украинские ПВО смогли перехватить и сбить обе ракеты.

"Предположительно пуски ракет осуществлялись с российской подводной лодки. В воздушное пространство ракеты вошли с юго-восточного направления, меняя курс по маршруту следования", — сказано в сообщении командования.

При этом сообщается, что в настоящее время в воздухе остаются российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Ориентировочное время выхода этих самолетов на пусковые рубежи — 17.00. Воздушные силы ВСУ призывают жителей Украины быть бдительными и в случае угрозы немедленно направляться в укрытие.

Позже в Воздушных силах также сообщили о пусках ракет из 12-и стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.ю

Согласно открытым источникам, ракета "Калибр" — это крылатая ракета с большой дальностью действия, которая может быть использована для поражения различных целей, включая объекты инфраструктуры, военные объекты и корабли.

Как уже сообщалось, 26 июля в 13:31 в Украине объявили воздушную тревогу из-за пуска россиянами крылатых ракет. Через несколько минут после объявления тревоги в сети сообщили о взрывах в Житомирской и Винницкой областях

Напомним также, 24 июля журналист Роман Шрайк оценил уровень использования российских ракет и назвал их объем производства. За последние 30 дней ВС РФ использовали 51 ракету "Калибр".