Усилим патрулирование Черного моря: Совет "Украина-НАТО" отреагировал на обстрел Россией портов

В НАТО объяснили, как повысят безопасность в Черном море: будут следить за ситуацией с воздуха, а в Болгарию и Румынию перебросят боевые подразделения.

26 июля во время заседания Совета Украина-НАТО представители Североатлантического альянса отреагировали на российские обстрелы украинских морских и речных портов. Отметили, что таким образом Россия шантажирует мир голодом, при этом намеренно усиливает эскалацию в Черноморском регионе. Детали заседания приведены пресс-службой Альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал созыв Совета после серии ракетных ударов РФ по портам Одессы, Николаева, Черноморска, Рени, которые состоялись в течение последних двух недель. Главная тема обсуждения — выход РФ из зернового соглашения и безопасность в Черноморском регионе.

Атака россиян на украинские зернохранилища была названа "циничной": по мнению участников собрания, это "сознательные попытки остановить украинский сельскохозяйственный экспорт, от которого зависят сотни миллионов людей".

Во время собрания обнародовали дипломатические меры, которые помогут решить проблему экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. В частности, процессом восстановления зернового соглашения, из которого вышла Россия, будет заниматься Турция. Другие партнеры Украины — ООН, ЕС, Румыния и Болгария, другие страны Альянса и Евросоюза — примут участие в том, чтобы зерно можно было вывозить и сушей, и морем.

По итогам совещания пресс-служба обнародовала перечень мер, которые предпримет Альянс для повышения безопасности на Черном море:

усилят разведку и наблюдение, которые будут вести самолетами и беспилотниками;

НАТО направит две боевые группы в Болгарию и Румынию.

Отдельные мнения относительно действий РФ высказали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председательствующий на сегодняшнем совещании — заместитель генсека Мирча Джоане.

Мирча Джоане отметил, что Россия пренебрегла международным правом, обстреливая порты и уничтожая культурное наследие, угрожая гражданским кораблям и мирным городам. Однако, несмотря на подобные действия, НАТО и дальше будет оставаться единым и поддерживает своих черноморских союзников. При этом Украина получит всю необходимую помощь: "Мы будем продолжать защищать друг друга и поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Генсек Альянса Столтенберг подтвердил, что РФ несет угрозу Черноморскому региону и использует "голод как оружие". Именно РФ является ответственной за опасность и эскалацию, которые возникли после расторжения ею зерновых соглашений. По его словам, Черное море — это "стратегический регион" для Альянса, поэтому союзники "усилят бдительность": "Мы по-прежнему готовы защищать каждый дюйм территории Альянса от любой агрессии".

Отметим, последний обстрел украинских портов произошел в начале недели — ВС РФ ударили по речному порту Рени на Дунае. При этом было уничтожено хранилище с зерном и повреждена портовая инфраструктура.

23 июля россияне ударили по городу Одессе и по Одесскому порту. Одна из российских ракет попала в Спасо-Преображенский собор в центре города и разрушила около десятка исторических зданий. Общий залп состоял из 19 ракет различных типов, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

20 июля ВС РФ ударили по Николаеву и Одессе: пострадали мирные здания в центре и на окраинах населенных пунктов.

Тем временем Минобороны России заявило, что любое судно, замеченное возле украинских портов станет целью для российских ударов. В свою очередь Минобороны Украины сделало аналогичное заявление относительно кораблей, которые направляются в сторону оккупированных территорий Крыма и Приазовья.

Напоминаем, днем 26 июля армия РФ осуществила массированную ракетную атаку на Украину: Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетах "Калибр" и "Кинжалы", которые угрожали центральным областям. В частности, два "Калибра" сбили в небе над Винницкой областью.

Накануне стало известно о новых жертвах российского обстрела Константиновки в Донецкой области. ВС РФ ударили кассетными боеприпасами по местности, возле которой отдыхали семьи с детьми: в течение суток умер второй ребенок.