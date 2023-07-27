Задержали "на горячем": агент ВС РФ готовил новый ракетный удар по Харькову, — СБУ (фото)

По данным правоохранителей, задержание произошло в момент, когда подозреваемый проводил доразведку местности. Ему грозит пожизненное заключение.

Контрразведка Службы безопасности (СБУ) задержала агента российской разведки, который готовил новый воздушный удар по Харькову. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

"Сотрудники СБУ задержали вражеского агента "на горячем" вблизи одного из промышленных объектов Харькова, где он проводил доразведку местности. По данным следствия, пособником агрессора оказался местный житель, который попал в поле зрения российских спецслужб из-за своих публикаций в соцсетях, которые он делал после начала полномасштабного вторжения", — говорилось в сообщении СБУ.

Правоохранители отметили, что он входил в состав агентурного аппарата главного управления Генерального штаба ВС РФ. Для выполнения своих задач он ездил по городу и скрыто фиксировал места базирования ВСУ, его интересовали координаты железнодорожных узлов, где разгружают военную технику и боеприпасы. Также подозреваемый пытался определить детали работы стратегически важных объектов промышленности, в частности местных авиапредприятий.

Сотрудники СБУ провели обыски по адресу проживания мужчины. В частности, были обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника, через них он связывался с врагом.

Обыски по месту жительства агента РФ

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении бывшему митрополиту Роменской епархии УПЦ (МП) Алексею Масленникову, который сбежал в Россию после начала полномасштабного вторжения. Там он благословлял российских военных. Также сотрудники СБУ сообщили о подозрении 11 российским военным, которые причастны к убийству украинцев во время оккупации Бучи в Киевской области.