"Закрепляются на достигнутых рубежах": бойцы Нацгвардии продвигаются под Мелитополем (видео)

По словам полковника Николая Уршаловича, украинские военные имеют успехи в наступлении на Мелитопольском направлении. Под Херсоном ситуация остается напряженной.

В ходе операции на Мелитопольском направлении бойцы Нацгвардии, входящие в состав Сил обороны Украины, добились значительных успехов, совершая успешное наступление и успешно закрепляясь на достигнутых рубежах. Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил временный исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

"На Мелитопольском направлении нацгвардейцы продолжали наступательные действия в составе ударных группировок Сил обороны. Имели тактические успехи, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют разведку по направлениям дальнейших действий", — сказал он.

Он отметил, что на Херсонском направлении ситуация остается напряженной, поскольку российские войска продолжают активную оборону и осуществляют неизбирательные обстрелы населенных пунктов. Несмотря на сложности, подразделения Нацгвардии активно проводят стабилизационные меры в этом районе и осуществляют гуманитарное разминирование. Эти действия направлены на обеспечение безопасности и защиту мирного населения, что является важным приоритетом для украинских вооруженных сил в данной обстановке.

Напомним, что 24 июля стало известно, что эксперты ISW считают, что украинские военные достигли значительных успехов в освобождении своих территорий. В частности, они смогли деоккупировать около 53% земли, которая была захвачена российскими войсками с момента начала полномасштабного вторжения.

21 июля советник президент США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Вооруженные силы Украины имеют значительную боевую мощь, которую они еще не применили в контрнаступлении. По его мнению, ВСУ стремятся выбрать оптимальный момент для привлечения всех своих боевых сил, чтобы оказать максимальное влияние на поле боя.