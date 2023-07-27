Отдыхал на Мальдивах: нардепа Аристова Верховная Рада лишила депутатских полномочий

Члена фракции "Слуга народа", заместителя председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Аристова лишили депутатского мандата.

Народный депутат Украины, заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Аристов потерял депутатские полномочия. Соответствующее решение приняла 27 июля Верховная Рада Украины. Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.

За такое решение проголосовало 320 нардепов. Теперь в Верховной Раде осталось 402 нардепа.

Напомним, что нардеп попал в скандал после того, как стало известно, что он воспользовался возможностью выезда за границу под предлогом встречи с коллегами из литовского Сейма. В Вильнюсе он законно пробыл три дня, а потом стало известно, что нардепа "сожгли" за отдыхом на Мальдивах. Стало известно, что депутат вместе с женой и детьми до 22 июля находился в отеле на Мальдивах.

У Аристова провели обыски, изъяли паспорта для выезда за границу с соответствующими отметками и другие документы. Уголовное производство расследуется по факту служебного подлога, статья предусматривает ограничение свободы до трех лет.

Фокус ранее писал, что 48-летний Юрий Аристов может попасть в армию после сложения депутатских полномочий. Аристов подал в Раду соответствующее заявление 25 июля.