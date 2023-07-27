Porsche, Mercedes, дома и квартиры в Одессе: имущество семьи экс-военкома Борисова арестовали
По информации следователей, родственники Евгения Борисова попытались вывезти за границу автомобиль Porsche Macan GTS 2016, который по его делу числится в доказательной базе.
По материалам расследования Государственного бюро суд наложил арест на имущество, денежные средства, в т.ч. и на банковских счетах, принадлежащие бывшему руководителю Одесского областного ТЦК и СП Евгению Борисову и его родственникам. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Список арестованного имущества военкома Борисова
Недвижимость:
- Земельные участки в Одесской области площадью свыше 2 га;
- Два дома в Одессе площадью более 420 кв. м;
- Домовладение в Одессе площадью 78,5 га;
- Две квартиры и 1/3 квартиры в Одессе;
Транспорт:
- Toyota Land Cruiser, 2023 года выпуска;
- Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 года выпуска;
- Mercedes-Benz EQV, 2022 года выпуска;
- Mercedes-Benz GLE 400, 2021 года;
- Porsche Macan GTS, 2016 года выпуска;
- Audi A6, 1999 года выпуска и др.
По информации следователей, родственники Борисова попытались вывезти за границу часть имущества, которое по его делу числится в доказательной базе.
Автомобиль Porsche Macan GTS 2016, зарегистрированный на невестку экс-военкома, остановили на пункте пропуска "Паланка–Маяки–Удобное", на границе с Румынией. Средство передвижения изъяли. Сообщается, что есть основания считать, что его приобрели нечестным путем.
Напомним, что экс-руководитель Одесского областного ТЦК сообщил, что намеревался выехать за границу для "обследования у турецкого хирурга". Он также упомянул о том, что терял сознание от выстрелов другого военнослужащего.
Также сообщалось, что адвокат Александр Чабаненко рассказал, как Украине вернуть награбленное коррупционерами по итогам дела военкома Борисова.