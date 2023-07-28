Мобилизация в Украине: в ТЦК объяснили, почему вручают повестки на улицах

Если сотрудники ТЦК не будут вручать повестки мужчинам в общественных местах — всеобщая мобилизация может оказаться под угрозой срыва.

Обычно повестки доставляют по месту жительства военнообязанного, однако в некоторых случаях мужчинам призывного возраста могут вручить повестку посреди улицы. В частности, в большинстве случаев это нужно для уточнения данных в территориальных центрах комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП). Об этом сообщил представитель областного ТЦК и СП Полтавской области Роман Истомин в эфире Украинского радио "Полтава".

Мобилизация в Украине — вручение повесток на улицах

"Повестки вообще бывают нескольких видов. Есть повестки, которые вручаются чаще всего — вызов в ТЦК с целью проверки военно-учетных данных. Есть так называемые "боевые" повестки, или правильно их называть "мобилизационное распоряжение". Это то, что касается мобилизации", — сказал Роман Истомин.

Руководитель Львовского областного ТЦК и СП Александр Тищенко в комментарии Leopolis News заявил, что мобилизация может быть под угрозой, если не будут разыскивать призывников. Ведь добровольно в военкоматы приходят лишь около 20% от планового задания. Зато он отметил, что приход в ТЦК — это не автоматическое отправление в армию.

"Нужно понимать, что это целый ряд процедур, а также медицинский осмотр. И те, кто имеют законные основания, по состоянию здоровья или другим причинам не быть мобилизованными, точно не попадут в армию", — пояснил Александр Тищенко.

Он отметил, что после получения "боевой" повестки человека не сразу отправляют в зону боевых действий.

"Только в случае, если медкомиссия признала годным к службе. Если лицо служило, тогда направляют в пункт постоянной дислокации воинской части. Там в течение 3-4 недель проходит боевое слаживание. Зато всех, кто не служили, мы направляем в учебные центры", — рассказал Тищенко.

Также Роман Истомин сообщил, что во время мобилизации вручать повестки могут не только ТЦК, ведь это общегосударственное мероприятие. Прежде всего повестки доставляют по адресу проживания, однако сейчас возникли ситуации, когда военнообязанные не сообщают об изменении своих данных. Это может быть по объективным причинам, когда ВПЛ не имеют возможности сняться с воинского учета и встать в другом городе. Кроме этого, есть случаи, когда граждане переезжают в другие города работать, а потому военкомы их не могут найти по прописке. В результате чего повестки начали вручать в людных местах.

"Поэтому как метод оповещения военнообязанных начались вручения повесток на блокпостах и в людных местах", — пояснил он.

Мобилизация в Украине — что нужно знать мужчинам

После получения повестки нужно прибыть в ТЦК для уточнения военно-учетных данных в указанную дату и время. В частности, с собой нужно взять военный билет, личные документы и основания для отсрочки (при наличии). Затем военнообязанных отправят на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), где комиссия определяет мужчину пригодным или непригодным. Истомин отметил, что ограниченно годные военнообязанные могут быть пригодными для прохождения срочной службы в ВСУ в целом, однако их не направляют в определенные части (десантно-штурмовые войска, ССО).

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