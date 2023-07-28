Освобождение Старомайорского: бойцы ВСУ показали, как проводят стабилизационные мероприятия (видео)

Видео свидетельствует, что в населенном пункте не осталось российских войск — украинские военные заглянули в каждую комнату и в каждый подвал.

Бойцы ВСУ опубликовали кадры стабилизационных мероприятий, которые они проводят в только что освобожденном от россиян селе Старомайорском в Донецкой области. Кадры сняты нагрудной камерой и показывают детали ударов по противнику прямо на улицах населенного пункта. Сообщение размещено в Telegram-канале "СтратКом ВСУ".

Бой в Старомайорском показывает военный из 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского. Дата записи не известна, впрочем, события разворачиваются в светлое время суток.

В начале записи видно, как бойцы пробираются вплотную к селу через зеленую чащу. Затем оказываются на окраине и приближаются к домам. При этом видно, что от жилых сооружений остались только стены — ни крыш, ни окон или дверей уже не осталось.

Дома в Старомайорском

Видео фиксирует, как военные Сил обороны продвигаются по населенному пункту: осматривают развалившиеся комнаты, заглядывают в подвалы. Последние кадры показывают, как один из бойцов свободно движется по местности, которая уже "зачищена" от оккупационных российских войск.

Командир 7 отдельного батальона "Арей" Александр Грищук рассказал, что российские военные не верили, что Старомайорское смогут освободить бойцы ВСУ. Однако, подчеркнул, все стало возможным.

Отметим, об освобождении села Старомайорского Волновахского района Донецкой области стало известно накануне, 27 июля — об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что украинские войска имеют успехи на южном участке фронта.

На онлайн-карте боевых действий DeepState изменения линии боев происходили в течение последних 2-3 суток. Итоговое продвижение ВСУ на Мариупольском направлении — около 3 км.

Старомайорское — на карте Deepstate

Эксперты проанализировали, каким образом украинское командование могло бы развить успех под Старомайорском. Один из вариантов следующих действий — двигаться дальше на юг по Приазовской возвышенности. Однако аналогичное мнение имеют и россияне, поэтому будут прилагать максимум усилий, чтобы остановить продвижение ВСУ. Между тем украинские войска могут двинуться вперед несколько западнее этого населенного пункта и подойти к Старомлиновке, чтобы развить успех контрнаступления на юге.

В то же время CNN отметило, что на другом отрезке фронта — Бердянском — Силы обороны дошли до так называемых "зубов дракона" в Запорожье. Кадры с поля боя свидетельствуют, что украинские бронемашины перемещаются по полям, возле которых россияне построили свою линию фортификаций.

Напоминаем, в Донецкой области бойцы ВСУ "поймали" российскую РСЗО "Град" — видео опубликовал командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский. В "охоте" приняли участие два подразделения ВСУ: аэроразведка и артиллеристы.

Между тем украинские бойцы объяснили, в чем заключаются преимущества бронемашины Marder, которую они используют на поле боя. По словам бойцов, БМП значительно комфортнее старых советских аналогов, кроме того, движутся со скоростью 60 км/ч и вооружены скорострельной пушкой, которая способна стрелять со скоростью 20 выстрелов в секунду.