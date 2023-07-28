"Переоборудовали ракету С-200": Минобороны РФ обвинило Киев в атаке на Таганрог (видео)

В российском оборонном ведомстве утверждают, что ВСУ якобы запустили по городу зенитную ракету. ПВО якобы отработала по цели, в результате чего на Таганрог упали обломки снаряда.

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что в атаке на Таганрог Ростовской области якобы виновата Украина. Соответствующее сообщение пресс-служба ведомства опубликовала в пятницу, 28 июля.

В МО РФ утверждают, что ВСУ якобы "переоборудовали" зенитную ракету для удара по российскому городу.

"Киевским режимом" совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области", — сказано в сообщении.

Утверждается, что ракета якобы была перехвачена средствами противовоздушной обороны.

В оборонном ведомстве страны-агрессора уточнили, что в результате взрыва было повреждено несколько зданий.

Реакция Украины

Отметим, что на момент публикации материала официальные лица Украине не комментировали взрыв в Таганроге. Впрочем, в МИД Украины неоднократно заявляли, что Киев не использует террористические методы борьбы с Россией.

В Таганроге взорвалась ракета — последние новости

28 июля российские СМИ сообщили о взрыве, который произошел в городе Таганрог Ростовской области.

По словам очевидцев, на месте взрыва образовалась воронка 5 на 5 метров, повреждены строения, а горожане получили ранения.

Согласно сообщению губернатора Ростовской области Василия Голубева, пострадали 15 человек. При этом росСМИ сообщают, что один человек числится пропавшим без вести.

На месте работают экстренные службы.