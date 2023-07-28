После Таганрога: в Ростовской области прозвучали новые взрывы — что известно (видео)

По данным Минобороны РФ, ракету якобы сбили над городом Азов. В ведомстве утверждают, что ВСУ якобы вновь запустили переоборудованную ракету для зенитного комплекса С-200.

В Азовском районе Ростовской области РФ прозвучали взрывы — там противовоздушная оборона якобы сбила ракету. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты — на этот раз в Азовском районе. Последствия уточняются", — сообщил российский чиновник.

Позже в Минобороны РФ сообщили о том, что ПВО якобы сбила над городом Азов такую же ракету, которая взорвалась перед этим в Таганроге — переоборудованную ракету для зенитного комплекса С-200. Сообщается, что обломки упали в безлюдной местности.

Взрыв ракеты в Таганроге — что известно

Ранее, 28 июля, росСМИ сообщили о взрыве в Таганроге. По информации губернатора Голубева, взорвалась ракета в центре Таганрога, в результате чего 15 человек получили ранения. Также были повреждены здания в городе.

В Минобороны РФ поспешили обвинить во всем Вооруженные силы Украины. По словам ведомства, украинские военные якобы переделали зенитную ракету для комплекса С-200 для того, чтобы нанести удар по городу.

Официальные лица Украины пока не комментировали информацию о взрывах в России.