Ракетный конвейер: расследователи рассказали о КБ "Радуга", которое выпускает ракеты Х-101/Х-555

Из расследования следует, что КБ "Радуга" выпускает крылатые ракеты для ВС РФ и неограниченно продает продукцию в Китай, а также другие страны Азии и Африки.

Аналитики агентства Molfar исследовали детали работы российского конструкторского бюро "Радуга", которое выпускает широкую номенклатуру ракет различных видов для обстрелов Украины. Расследование опубликовано на сайте агентства.

Расследователи сначала напомнили, что 26 июля Россия ударила по Украине 33-мя крылатыми ракетами Х-101/Х-555 — все ракеты сбило украинское ПВО. Отметим, в сети можно найти информацию и о других обстрелах этими ракетами. Например, ракетами Х-101 обстреляли аэропорт в Виннице в марте 2022 года, также били по Киеву, Днепру, Умани, Чигирину. Ракету Х-55 (предшественница Х-555) россияне использовали для удара по авиаремонтному заводу во Львове (в начале вторжения), а в 2023 году ими атаковали Киев.

Ракеты выпускаются в цехах Акционерного общества "ГосМКБ "Радуга" имени А.Я. Березняка. "Радуга" — это конструкторское бюро, расположенное к северу от Москвы в городе Дубны. На спутниковых фотографиях по адресу ул. Жуковского, д. 2а — производственный комплекс, ориентировочной площадью 35 га.

КБ "Радуга" — в городе Дубно в 100 к северу от Москвы

Расстояние от предприятия до Украины — около 500 км.

КБ "Радуга" — месторасположение

Согласно данным Molfar, конструкторское бюро уверяет, что занимается высокотехнологичным оборудованием для различных сфер экономики РФ. За этой формулировкой прячут ракеты, которые выпускаются несколькими тысячами работников предприятия:

Х-69 — дальность 290 км, вес боевой части 300 кг, скорость 700-1000 км/ч;

Х-59 (различные модификации) — дальность 285 км, вес боевой части 320 кг, скорость 1050 км/ч;

Х-101 — дальность 5500 км, вес боевой части 400 кг, скорость 970 км/ч;

Х-555 (Х-55) — дальность 2500 км, вес боевой части 450 кг, скорость 850 км/ч;

Х-58Е — дальность 46-200 км, предназначены для поражения РЛС;

"Москит" и "Овод" — противокорабельные ракеты.

Как развивалось КБ "Радуга"

Конструкторское бюро было создано в советское время. В 2004 году стало частью военной компании АО "Корпорация тактическое ракетное вооружение". Сейчас бюро имеет 20 корпусов в Дубно, а также еще три филиала в разных регионах страны.

Рост предприятия происходил в течение последних 20 лет, утверждают аналитики. Но особое ускорение началось в 2016 году — именно тогда на территории основного производства начали срочно возводить новые корпуса. В частности, в течение одного года успели построить цех площадью почти 5 тыс. кв. м.

Об успешной работе в пользу российского военного комплекса также свидетельствуют заработки, которые получало КБ. Например, с 2013 по 2018 гг. прибыль выросла почти вдвое — со 135 млн долл. до 230 млн долл. Затем финансовые показатели засекретили, говорится в расследовании аналитиков.

Как росли доходы КБ "Радуга" Фото: Molfar

Кроме того, о существенном росте производства свидетельствует рост штата работников: в 2017 году их было 1 тысяча, в 2020 году — 12 тысяч.

Откуда поступают деньги

Самым главным заказчиком КБ "Радуга" является российское государство, свидетельствуют данные расследователей:

в 2022 году — масштабный заказ на поставку крылатых ракет различных видов;

с 2013 по 2022 гг. — 3481 закупка на общую сумму 459 млн долл;

с 2014 по 2017 гг. — 17 контракт на сумму 57 млн руб. и отдельно для "Смоленского авиационного завода" — 12 поставок на сумму 49 млн руб.

Также продукцию КБ покупают зарубежные заказчики. В частности, Molfar выявил покупателей из следующих стран: Китай, Алжир, Египет, Сирия, Уганда.

Каким странам Россия продавала продукцию КБ "Радуга" Фото: Molfar

Заметили ли партнеры Украины деятельность КБ "Радуга"

На КБ наложили санкции почти все партнеры — США, ЕС, Канада, Швейцария, Австралия, Япония, а также, собственно, Украина. Воздержались от санкций Великобритания и Новая Зеландия. Все санкции наложены в 2022 и 2023 гг. — до тех пор компания свободно работала и развивалась, свидетельствуют данные расследователей Molfar.

Напоминаем, 26 июля армия РФ запустила по Украине около 40 ракет, из них 33 — это ракеты Х-101/Х-555. Воздушные силы ВСУ сообщили о ликвидации всех ракет этого типа.

Между тем днем 28 июля прогремел взрыв в центре российского Таганрога: секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что это следствие "халатности" ВС РФ.