Взорвали грузовики и здание с военными РФ: в Мариуполе партизаны устроили диверсию (фото)
Группа "Ї" Мариупольского сопротивления обезвредила три грузовика и место дислокации инженерного подразделения ВС РФ. Также выведено из строя оборудование для изготовления так называемых "зубов дракона".
В Мариуполе 29 июля украинские партизаны провели успешную диверсионную операцию против оккупантов. Детали рассказали в Центре Национального Сопротивления.
По сведениям центра, группа "Ї" Мариупольского сопротивления обезвредила три грузовика российских военных и нанесла значительные повреждения зданию, где было военно-инженерное подразделение оккупантов.
Партизаны вывели из строя оборудование для изготовления оборонительных сооружений — так называемых "зубов дракона". Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко уточнил, что "зубы дракона" производят на бетонном мини-заводе в районе АС2.
Звук взрыва в этом районе слышали в 20:11. После него в воздух поднялась стена дыма с характерной вонью горения, добавил советник мэра.
Пророссийские Telegram-каналы 29 июля писали о взрывах в микрорайоне Азотный.
Напомним, что Андрющенко 24 июля сообщал о минировании мостов в Мариуполе и ограничении прохода по ним. По его оценкам, ВС РФ реально готовятся к неминуемой битве за город.
В этот же день были замечены передвижения колонн военной техники из Мариуполя в сторону Бердянска Запорожской области. В двух колоннах ехали грузовики с боекомплектом и пушками класса "Рапира".