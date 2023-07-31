В Украине впервые показали польские БМП Rosomak (видео)

Польша производит для украинской армии 200 новых Rosomak. Первые машины выполнены в виде БМП, однако есть версия и в виде БТРа.

На вооружении украинской армии появились первые польские БМП Rosomak. Военнослужащий ВСУ опубликовал видео с западной бронетехникой в TikTok.

На опубликованных кадрах бойцы ВСУ передвигаются на шведском танке Strv (Stridsvagn) 122, БМП CV9040 и двух польских машинах Rosomak. Stridsvagn 122 — это шведская лицензионная версия немецкого Leopard 2, но с локализованными деталями.

Вместе с тем известно, что в апреле 2023 года Украина заказала у Польши 200 БМП Rosomak. Аналитики отмечают, что на видео БМП оснащена боевым модулем Hitfist, который производит итальянская компания Oto Melara. В его основе 30-мм автоматическая пушка Mk44 Bushmaster II. Rosomak существует в варианте бронетранспортера и боевой машины пехоты. Учитывая боевой модуль, в видео Rosomak именно в варианте БМП.

Польша предоставит Украине БМП не из собственных запасов, а изготовит новые машины. Rosomak — это польская лицензионная версия Patria финляндского производства. Польша производит машины с 2003 года. БМП Rosomak является основной боевой машиной пехоты в польской армии. Бронирование защищает от 14,5-мм пуль в передней проекции и 7,62-мм в боковой проекции. Также изделие выдерживает подрыв на 6-килограммовом фугасе.

Кроме этого есть возможность усилить бронирование Rosomak спереди, чтобы машина выдерживала 30-мм пушку 2А42, которая устанавливается на российской технике.

Напомним, 5 апреля СМИ писали, что польские БТР Rosomak для ВСУ могут получить австралийские боевые модули PGZ 100.

14 июля в соцсетях показали шведские танки Strv 122 на передовой в Украине.