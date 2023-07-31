Около миллиона рублей ежемесячно: СМИ рассказали, как российские военные зарабатывают на войне

Чаще всего на своих каналах военные пропагандисты рекламируют другие Telegram-каналы и ножи.

Самые популярные российские военные блогеры зарабатывают на войне около миллиона рублей в месяц. Тогда как самую высокую прибыль в Telegram получают военные корреспонденты Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Об этом сообщило "Агентство".

"Эти деньги — существенная прибавка к зарплате учредителей каналов по основному месту работы: большинство из них — сотрудники государственных изданий", — говорилось в сообщении.

Отметили, что "Агентство" подсчитало количество рекламных интеграций, которые появлялись в пяти самых популярных каналах российских военкоров в период с января по конец июля, и подсчитали примерный месячные доходы. В результате "Агентство" составило список самых высокооплачиваемых военных блогеров РФ:

военкор ВГТРК Александр Сладков (1,05 миллиона подписчиков): с января по конец июля 2023 года мог заработать более 11,1 миллиона рублей (около 1,6 миллиона в месяц). Цена рекламной интеграции — 110 тысяч рублей. Тогда как больше всего рекламы в его Telegram было в июне;

(1,05 миллиона подписчиков): с января по конец июля 2023 года мог заработать более 11,1 миллиона рублей (около 1,6 миллиона в месяц). Цена рекламной интеграции — 110 тысяч рублей. Тогда как больше всего рекламы в его Telegram было в июне; военкор ВГТРК Евгений Поддубный (850 тысяч подписчиков): мог заработать около 9,1 миллиона рублей (около 1,3 миллиона в месяц). Цена за одну публикацию — 100 тысяч рублей.

(850 тысяч подписчиков): мог заработать около 9,1 миллиона рублей (около 1,3 миллиона в месяц). Цена за одну публикацию — 100 тысяч рублей. журналист, основатель "WarGonzo" Семен Пегов (1,27 миллиона подписчиков): около 8,8 миллиона рублей (около 1,2 миллиона в месяц). Цена за публикацию — 170 тысяч рублей. На канале также осуществляется продажа сувениров, доходы не смогли оценить.

(1,27 миллиона подписчиков): около 8,8 миллиона рублей (около 1,2 миллиона в месяц). Цена за публикацию — 170 тысяч рублей. На канале также осуществляется продажа сувениров, доходы не смогли оценить. военкор "Комсомольской правды" Александр Коц (646 тысяч подписчиков): около 5,8 миллиона рублей (около 830 тысяч в месяц).

(646 тысяч подписчиков): около 5,8 миллиона рублей (около 830 тысяч в месяц). военкор Юрий Котенок: более 3,6 миллиона рублей (500 тысяч в месяц). Цена за публикацию — 35 тысяч дублей. В месяц у него происходит до 25 рекламных интеграций.

На комментарии "Агентства" никто из военкоров не ответил. Журналисты отметили, что блогеры обычно рекламируют другие Telegram-каналы и ножи.

Напомним, днем ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова придумала новую причину вторжения ВС РФ в Украину и заявила, что российские военные гибнут на войне, чтобы принести свободу африканцам и мир во всем мире.

В июне на государственном телеканале "Россия 1" блогер военный корреспондент Александр Сладков признался, что ему пришлось отсидеть карантин перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. На его слова отреагировала пропагандистка Ольга Скабеева и спросила, не выдает ли он никаких "тайн".