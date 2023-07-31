Обстрел Змеиного: Гуменюк объяснила, зачем ВС РФ атакуют остров в Черном море (карта)

Россия посылает "месседж" кораблям, которые пытаются двигаться в направлении портов Украины, о том, что она якобы контролирует акваторию Черного моря и способна ударить по "военным целям".

Начальница пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, зачем РФ бьет по острову Змеиному в третий раз в течение июля. О деталях ситуации пресс-офицер рассказала в эфире Всеукраинского телемарафона.

По словам пресс-секретаря ОК "Юг", российские власти обстреливают Змеиный, чтобы показать свое влияние в акватории Черного моря. В частности, рядом с островом проходят морские суда, которые принимают участие к транспортировке украинского зерна. Удары напоминают о заявлении властей РФ, что любые корабли, которые будут идти в сторону украинских портов, будут считаться военными целями.

Именно возле Змеиного корабли меняют ориентацию и начинают движение в направлении портов Украины. И поэтому для россиян важно послать "месседжи" о своей силе: "Бомбардировки вокруг острова как раз могут быть направлены на демонстрацию собственного присутствия, силы и контроля ситуации", — уточнила Гуменюк.

Пресс-секретарь ОК "Юг" также рассказала другие детали ситуации на южном участке фронта. В частности, сообщила, что наблюдается активность российской тактической авиации. Пока вражеские самолеты ведут воздушную разведку, отметила пресс-офицер. Но это означает, что готовят новые удары по территории Украины.

Об угрозе также свидетельствуют российские носители крылатых ракет "Калибр". Сейчас эти корабли пока вернулись к местам дислокации. Но в течение часа они могут выйти из портов и добраться до точки пуска. Итак, резюмировала Гуменюк, "угроза ракетных ударов остается высокой".

Отметим, армия РФ обстреляла остров Змеиный в ночь на 30 июля, сообщили в ОК "Юг". Для обстрела враги использовали две авиабомбы пока неустановленного типа.

На портале marinetraffic видно, что возле острова Змеиный продолжается движение гражданских судов. В частности, в 40 км к юго-западу корабли заходят в порт Сулина, а в 170 км — в порт Констанца.

Ситуация возле острова Змеиный

Напоминаем, президент России Владимир Путин решил не продлевать зерновое соглашение 18 июля 2023 года. После этого начались массированные обстрелы украинских портов Одессы, Николаева, Черноморска, Рени.

Во время саммита Россия-Африка глава Кремля заявил, что РФ способна самостоятельно накормить бедные страны Африки. При этом некоторым из этих стран пообещал предоставить зерно бесплатно.

Более того, во время одного из своих выступлений Путин объяснил, при каких условиях может продолжить зерновую сделку. По его словам, эти условия перечислены в Меморандуме, подписанном с ООН: речь идет об удобрениях, зерне, банках и отмене некоторых санкций.