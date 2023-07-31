"Стараются угодить": в Мелитополе россияне начали переходить на украинский, — СМИ

Местные жители рассказывают, что российские продавцы начали употреблять украинские слова, чтобы загладить свою вину перед находящимися в оккупации горожанами.

Во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области наблюдается постоянное расширение числа новых торговых точек в бывших украинских сетевых магазинах и частных лавочках. При этом, российские торговцы начали активно переходить на украинский язык в общении с покупателями. Об этом сообщает издание "РИА-Мелитополь", ссылаясь на рассказы жителей.

Мелитопольцы заявляют, что у них возникает чувство, как будто бы россияне стараются угодить им и даже "заглаживают свою вину".

Так, в Мелитополе располагается магазин "Елена", который после вторжения заняли россияне. Из инвестиции были минимальными: в магазине была сохранена прежняя мебель, и был представлен для продажи ассортимент, включающий постельное белье, тапочки, косметику и другие мелочи для дома.

"Теперь эта торговая точка больше напоминает магазин из серии как было при Украине – "Все по 5 гривен". Какой-то хаос с товаром. Продавцы говорят, что сменился владелец. Торгуют натуральным барахлом", – рассказали мелитопольцы.

Магазин в Мелитополе

Отмечается, что местный Таврический рынок теперь претерпел значительные изменения: практически все прежние торговцы ушли, и теперь на его прилавках можно заметить новых лиц, предлагающих свой товар, такой как специи и мясные продукты.

Издание отмечает, что цены такого товара мелитопольцы считают приемлемыми, а качество – хвалят. Более того, говорят, что российские торгаши за прилавками на рынках города стараются вести себя вежливо и даже переходят на украинский.

"Такое чувство, что они стараются угодить местным, вроде как вину свою заглаживают. В конце за покупку говорят "дякую" на украинском. Маркетинговый ход такой, что ли", – предположили жители.

Напомним, что 24 июля стало известно, что эксперты ISW считают, что украинские военные достигли значительных успехов в освобождении своих территорий. В частности, они смогли деоккупировать около 53% земли, которая была захвачена российскими войсками с момента начала полномасштабного вторжения.

21 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Вооруженные силы Украины имеют значительную боевую мощь, которую они еще не применили в контрнаступлении. По его мнению, ВСУ стремятся выбрать оптимальный момент для привлечения всех своих боевых сил, чтобы оказать максимальное влияние на поле боя.