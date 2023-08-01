"Вопрос времени": военный эксперт рассказал, поможет ли ВС РФ защита Крымского моста (видео)

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, ВСУ нужно провести ряд тестов, чтобы понять, как эффективно преодолеть боновые заграждения, которые защищают логистический объект России от атак украинских дронов.

Эффективность противодиверсионных боновых заграждений, предназначенных для защиты Крымского моста от надводных и подводных дронов, будет проверена только на практике. Об этом 31 июля рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко в эфире "24 канала".

"Насколько это будет работать, покажет только практика применения. Я хочу напомнить, что это, как минимум, уже третье такое масштабное усиление охраны Крымского моста. Все они идут на выполнение распоряжений Путина, но вы видите как они выполняются — недовыполняются, что хорошо для нас", — рассказал Мусиенко.

По мнению эксперта, новые заграждения создадут определенные препятствия для надводных дронов. Тем не менее теоретически такие заграждения можно преодолеть, особенно если в атаке задействованы несколько морских дронов. Впрочем, Мусиенко отмечает, что проверить это можно будет только на практике.

Эксперт отметил, что для дальнейшего развития ситуации и определения эффективности, требуется проведение тестов и анализ результата.

"Чтобы в этом убедиться, нужно попробовать. Можно попробовать создать для наших дронов подобные препятствия и провести пробные пуски — проверить. Все это, конечно, можно преодолеть", — пояснил Мусенко.

По его словам, вопрос преодоления защиты Крымского моста заключается лишь в ресурсах и времени.

Напомним, 31 июля стало известно, что россияне установили боновые заграждения для защиты Крымского моста от надводных и подводных дронов.

Напомним также, 29 июля в СтратКоме подтвердили успешную ракетную атаку по Чонграскому мосту, который связывает оккупированную часть Херсонской области с Крымским полуостровом.

17 июля сообщалось об атаке на Крымский мост. По сооружению ударили, как предполагается, два беспилотника, в результате чего упал в воду один из пролетов моста.