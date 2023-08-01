Хотят мстить: в Госдуме РФ призвали нанести удар по "Родине-матери" в Киеве

По словам российского депутата Гурулев, башня "Москва-Сити" является символом столицы и процветающей России, которой, по его утверждению, Украина предположительно завидует.

Депутат Государственной думы России, Андрей Гурулев, высказал свою позицию относительно возможной реакции на атаку беспилотников на Москву. Он призвал рассмотреть возможность нанесения удара по памятнику "Родина-мать" в Киеве в качестве возмездия за эти события. Об этом Гурулев написал в своем Telegram-канале.

Россиянин заявил, что последние атаки на Россию имеют лишь информационный смысл, в том числе удар беспилотников по бизнес-центру "Москва-Сити".

"У хохлов этого нет, поэтому их потуги можно понять. Таким образом они пытаются посеять страх и сомнение в головах наших граждан. Во-первых, этого не будет, наш народ вообще не из пугливых. Во-вторых, предлагаю брать тем же методом, но делать это гораздо жестче", – пишет Гурулев.

По словам депутата государственной думы, башня "Москва-Сити" является символом столицы и процветающей России, которой, по его утверждению, Украина предположительно завидует.

"Понятно, что чисто "информационные" удары далеко не наш профиль, ВС РФ работают на эффективность. Но, думаю, изуродованный щит Родины-мать вместо треклятого трезубца сейчас был бы очень кстати, вполне эта тема вписалась бы в работу по денацификации. У нас красиво по нему навернуть есть все возможности. Об ударах по Банковой я уже язык счесал говорить, чтобы деятели оттуда вообще солнечного света не видели, не вылезали из бункеров", – добавил Гурулев.

30 июля писали об атаке дронов в Москве. Один из беспилотников врезался в "Москва-Сити", а второй в бизнес-центр "Око-2". Минобороны заявило, что оба дрона обнаружили и "приземлили" с помощью средств РЭБ. По данным СМИ, еще два дрона уничтожили в небе над Красногорском и Одинцово.

В тот же день беспилотник самолетного типа упал на жилой дом неподалеку от Таганрога — в хуторе Драгомановка. Населенный пункт расположен неподалеку от авиационной базы ВС РФ. Модель дрона пока неизвестна, но эксперты предполагают, что это был либо "Форпост-РУ", либо "Орион".

1 августа в РФ заявили о новой атаке дронов на "Москву-Сити". В результате взрыва в башне повылетали стекла на площади 150 квадратных метров на уровне 21 этажа.