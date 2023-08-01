"Списывают имущество: россияне готовятся полностью "опустошить" завод в Феодосии, — ЦНС

По данным подполья, с 2014 года с предприятия было уволено 60% работников, текущая загруженность завода не превышает 20%, а большая часть имущества уже отнесена на списание оккупационным руководством.

Российские захватчики продолжают грабить судостроительный завод "Море", который находится во временно оккупированной Феодосии в Крыму. 30 июля руководитель "объединенной судостроительной компании" Алексей Рахманов созвал совещание с его подчиненными, чтобы обсудить дальнейшее списание имущества и закрытие завода. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

С 2014 года с предприятия было уволено 60% работников, текущая загруженность завода не превышает 20%, а большая часть имущества уже отнесена на списание оккупационным руководством. Уже с 2021 года завод столкнулся с финансовыми трудностями и объявлено о его банкротстве.

Несмотря на сложную ситуацию на предприятии и его финансовое состояние, пропагандисты продолжают утверждать о "улучшениях", которые, по их словам, были внесены на захваченные земли.

Тем временем, в оккупированном Мариуполе российские военные продолжают сносить дома местных жителей и разграбливать их перед полным уничтожением. 15 марта местный житель рассказал, что оккупанты разграбили жилье его тещи и унесли даже крышку с клапаном от унитаза.

Напомним, в феврале 2023 года на российском сайте бесплатных объявлений Avito.ru появилось объявление о продаже битого монитора. Согласно утверждению автора, товар является "трофеем", вывезенным из Украины. Выяснилось, что оккупант РФ тащил с собой украденный битый монитор более тысячи километров.

В ноябре 2022 года мы также информировали читателей о том, что в Херсоне оккупанты разграбили художественный музей. По словам администрации музея, более всего российских оккупантов заинтересовали шедевры XVIII-XIX веков. Российские военные вывезли 80% выставочного фонда.