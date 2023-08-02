"Можем ответить": эксперты объяснили, как неточные ракеты С-200 помогут Украине

По словам главреда Defense Express Олега Каткова, появление С-200 может побудить партнеров Украины предоставить более точные системы наведения и управления.

Низкая точность переделанных ракет С-200, которые используются для ударов по наземным целям, может стимулировать партнеров Украины предоставить более точные системы наведения и управления. Такую точку зрения высказал Олег Катков, главред Defense Express, в интервью для LIGA.net.

Катков отметил, что нельзя сравнивать С-200 и ATACMS, несмотря на их сопоставимую дальность. ATACMS обладают точностью до 10 метров, тогда как точность С-200 вызывает сомнения.

"Возможно, появление С-200 активизирует партнеров передать нам не готовые решения, как ATACMS, но более точные системы наведения и управления", — предположил Катков.

Слабая точность С-200 и возможный гражданский ущерб могут стать источником политических проблем. Партнеры Украины не одобряют удары по России, но считают, что Украина принимает свои решения, а первоначальная причина обстрелов России – война, начатая Кремлем.

Впрочем, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев, как пишут журналисты, не ожидает изменения риторики со стороны партнеров, но считает, что в случае возникновения упреков, Украина может ответить.

"Если вы не хотите, чтобы мы использовали менее точные ракеты, то предоставьте нам точные ATACMS", — отметил эксперт.

Напомним, 28 июля Минобороны России обвинило ВСУ в том, что те якобы переоборудовали зенитные ракеты С-200 для ударов по Ростовской области. В частности, 28 июля российские СМИ сообщили о взрыве, который произошел в городе Таганрог Ростовской области.

Ранее, 24 июля, представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что применение баллистических ракет малого радиуса действия ATACMS дало бы Украине возможность нейтрализовать российские корабли и противокорабельные береговые комплексы.