Ночная атака Shahed: в ГСЧС показали последствия ударов дронов-камикадзе по Киеву (фото)

Группы иранских Shahed пытались атаковать столицу одновременно с нескольких направлений. Падение обломков зафиксировано в трех районах Киева.

Ночью 2 августа ВС РФ атаковали Киев с помощью дронов-камикадзе Shahed. Силы ПВО уничтожили все воздушные цели — более 10 беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе КГВА в Telegram.

"Зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева. Есть повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия", — сказал начальник КГВА Сергей Попко.

По информации Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, в Соломенском районе был поврежден фасад административного здания с 9 по 11 этажи в результате падения обломков.

"На месте обстрела спасатели обследовали поврежденное здание. Пожара не возникло. К счастью, пострадавших нет", — отметили в ГСЧС.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов также рассказал о последствиях ночного обстрела Киевской области. В частности, в одной из общин области вспыхнул пожар в частном доме. Спасатели его потушили.

"Хозяйка, услышав воздушную тревогу, своевременно прошла в укрытие. Поэтому, к счастью, никто не пострадал. Еще раз призываю граждан: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! От этого зависит ваше здоровье и жизнь", — добавил Небытов.

Пожар в доме после ночной атаки

Напомним, в ночь на 2 августа по информации Воздушных сил ВСУ, Киев подвергся атаке БПЛА Shahed с юго-западного и северного направлений.

Также 2 августа Вооруженные силы России атаковали Одесскую область с применением ударных дронов иранского производства Shahed. Во время ночной атаки была повреждена портовая и промышленная инфраструктура, а также элеватор.