Причастны к ракетным ударам по Харькову: СБУ задержала группу корректировщиков (фото)

Отдельно правоохранители проверяют причастность задержанных к наведению вражеских дронов-камикадзе иранского производства типа "Shahed" по Харькову в ночь на 1 августа.

В Харькове представители Службы безопасности Украины (СБУ) задержали двух корректировщиков, которые собирали информацию о подразделениях ВСУ и наводили вражеские удары по городу. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

"Корректировщиками оказались двое безработных жителей областного центра. Они перемещались по территории Харькова на велосипедах и снимали места, где, по их мнению, дислоцируются украинские военнослужащие", — говорилось в сообщении СБУ.

После этого мужчины отмечали локации на гугл-карте и отправляли своему российскому куратору. Сотрудники СБУ задержали обоих пособников врага "на горячем" во время сбора данных о дислокации одного из подразделений ВСУ.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Также правоохранители в рамках уголовного производства проверяют их причастность к наведению вражеских дронов-камикадзе "Shahed" по Харькову в ночь на 1 августа. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба СБУ

Напомним, 1 августа оккупанты атаковали центр Харькова с помощью дронов-камикадзе иранского производства типа "Shahed". В частности, было зафиксировано не менее трех прилетов в пригороде и Шевченковском и Салтовском районах города.

31 июля Фокус писал о задержании преподавателя в Запорожской области, который был информатором у врага. Он собирал сведения о дислокации и перемещении ВСУ на территории региона. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.