"Не имеем никакого отношения": в ВМС отрицают причастность к атаке дронов на корабли ЧФ

Минобороны России обвинило ВСУ в атаке безэкипажными катерами патрульных кораблей Черноморского флота РФ. По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, такие морские дроны не стоят у них на вооружении.

Спикер Военно-морских сил Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук 2 августа в эфире "Радіо Свобода" заявил, что ВМС ВСУ не причастны к атаке на корабли Черноморского флота РФ "Сергей Котов" и "Василий Быков".

Он подчеркнул, что беспилотных катеров, об атаке которыми заявили в Минобороны России, нет на вооружении украинских Военно-морских сил

"Такие дроны не стоят на вооружении Военно-морских сил. Это во-первых, это во-первых. Во-вторых, относительно того инцидента, который якобы имел место... военно-морские силы не имеют никакого отношения", — сказал Плетенчук.

Россия обвинила Украину в атаке патрульных кораблей. Что известно

1 августа Минобороны РФ обвинило ВСУ в атаке патрульных кораблей Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков". Якобы отбили атаку трех безэкипажных катеров в районе Севастополя.

В российском ведомстве заявили, что корабли находились в 340 км к юго-западу от Севастополя, они выполняли задачи контроля судоходства в юго-западной части Черного моря. В МО России отметили, что в ходе отражения атаки все три украинских безэкипажных катера, якобы, были уничтожены, а корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" продолжают выполнять поставленные задачи.

Напомним, Фокус писал о том, сможет ли Россия превратить Черное море в свое внутреннее. Черное море практически превратилось во внутреннее море России. РФ контролирует как большой участок побережья, так и водного пространства. После выхода из "зерновой сделки" она пытается доказать, что является полной его обладательницей.

Ранее, 21 июля сообщалось, что РФ будет осматривать все корабли в Черном море. По словам Сергея Вершинина, гуманитарного коридора больше не существует, и теперь Черное море превратилось в "зону повышенной военной опасности".