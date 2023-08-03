"Дорогая цена": аналитик показал, как "беспокойство" Запада вредит контрнаступлению ВСУ (карты)

Брэди Африк показал спутниковые снимки, свидетельствующие об укреплении обороны ВС РФ за время ожидания нового вооружения для Украины. Он подчеркнул, что промедление в военной поддержке затягивает войну и стоит бойцам жизни.

На пути успешного продвижения Сил обороны Украины стоит медленная реакция западных партнеров на просьбу Киева предоставить необходимое оружие. Об этом говорится в колонке аналитика отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африка, опубликованной в The Washington Post 31 июля.

Он напомнил, что 4 сентября прошлого года Украина просила предоставить западные танки, но получила их только через полгода. За это время ВС РФ успели укрепить власть на захваченных территориях и построили сотни километров укреплений.

В частности, в городе Токмак в Запорожской области российские оккупанты в течение двух месяцев успели установить заграждения на всех главных дорогах. К моменту поставки в Украину танков, по данным спутников, город был уже окружен укреплениями захватчиков.

Фото: The Washington Post Фото: The Washington Post

Также Африк рассказал об изменениях на фронте в то время, как США медлили с решением о предоставлении кассетных боеприпасов. В материале говорится, что соответствующий запрос появился вскоре после освобождения Херсона.

8 декабря прошлого года, когда Украина публично озвучила просьбу, большинство вражеских укреплений были сосредоточены у линии фронта. 6 июля, когда Силы обороны все же получили кассетные снаряды, укрепления уже зафиксировали на территории востока и юга, вдоль границы и в Крыму.

Фото: The Washington Post Фото: The Washington Post

"Московские солдаты смогли расширить оборону вблизи линии фронта и вглубь оккупированной территории. Эти позиции обычно состоят из окопов, противотранспортных заграждений и мин", — подчеркнул аналитик.

Африк отметил, что сеть укреплений состоит из основной линии и нескольких ярусов запасных позиций. По его мнению, не все вражеские окопы укомплектованы, но они обеспечивают готовые боевые позиции и помогают сдерживать контрнаступление украинских сил.

Также новые укрепления появились в районе временно оккупированного города Лисичанск в Луганской области.

Фото: The Washington Post Фото: The Washington Post

Спутниковые снимки указывают и на появление новых сооружений ВС РФ вокруг аэропорта в городе Бердянск в Запорожской области. Аналитик объяснил, что большие заграждения и траншеи призваны защитить базу для российских вертолетов, ведь те участвуют в операциях на юге Украины.

Фото: The Washington Post Фото: The Washington Post

Вдоль 50-километровой трассы между городами Пологи и Токмак в Запорожской области российские оккупанты, по информации спутников, также успели построить укрепления.

Фото: The Washington Post Фото: The Washington Post

"Даже в Крыму, оккупированном Россией с 2014 года, спутниковые изображения показывают новые оборонительные сооружения вдоль дорог, ведущих на полуостров", — возмутился Африк.

Фото: The Washington Post Фото: The Washington Post

Он напомнил, что Украина попросила у партнеров ракеты большой дальности для ударов по командным пунктам и складам вражеских войск за линией фронта. Аналитик убежден, что США "снова медлят".

"Независимо от того, это беспокойство по поводу эскалации, или беспокойство по поводу дефицита поставок, в Вашингтоне разумно делают ставку на то, что ракеты большой дальности, как и танки и кассетные боеприпасы к ним, в конце концов будут доставлены. Если последний год конфликта что-то показал, так это то, что такие колебания дорого стоят. Это не только растрачивает дополнительные украинские жизни, но и делает более вероятным затяжной, острый конфликт", — написал он.

Африк заявил, что партнеры Украины осознают темпы сооружения захватчиками укреплений и должны активнее реагировать на ситуацию.

"Украине нужна наша помощь, а не наши оправдания", — подытожил аналитик.

Напомним, обозреватель Die Welt Кристоф Шильц предположил, что Запад будет настаивать на "замораживании конфликта" между РФ и Украиной уже зимой. По его мнению, причиной такого решения может стать контрнаступление ВСУ, которое якобы не приносит ожидаемых результатов.

2 августа секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что контрнаступление не имеет графиков и сроков, и "дедлайнов" по нему партнеры Украине не ставили.