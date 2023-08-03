Пакистан в деле: турецкий проект по созданию самолета 5-го поколения KAAN может стать совместным

В частности, пакистанские инженеры могут быть привлечены к разработке некоторых подсистем истребителя. У них уже есть опыт в области авиастроения, так как Пакистан успешно участвовал в совместном проекте с Китаем по разработке самолета JF-17.

Пакистан может присоединиться к турецкому проекту истребителя 5-го поколения KAAN, причем Анкара заявляет, что начнет переговоры об этом с Исламабадом. В качестве партнера компании Turkish Aerospace Industries (TAI) может выступить пакистанский аэрокосмический комплекс в Камре (PAC-K). Об этом 20 августа сообщило издание Defence Mirror.

Обозреватели пишут, что в ходе выставки IDEF 2023, которая проходила в Стамбуле, компания TAI объявила о присоединении Азербайджана к проекту KAAN, не уточнив степень его участия. Если к проекту присоединится Пакистан, то он станет вторым иностранным партнером.

"В этом месяце мы будем обсуждать с нашими пакистанскими коллегами вопрос об официальном включении Пакистана в нашу национальную программу создания истребителей", — заявил замминистра национальной обороны Турции Джелал Сами Тюфекчи.

При этом отмечается, что Пакистан поддерживает тесные отношения с Турцией в области оборонных технологий, уже имея опыт участия в авиастроении. В частности, Пакистан успешно участвовал в совместном проекте с Китаем по разработке самолета JF-17.

По имеющимся сведениям, Исламабаду будет поручено производство нескольких подсистем для истребителя KAAN.

Кратко о новом турецком истребителе

KAAN заменит в Турции американские истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon. Согласно заявлениям разработчиков, самолет оснащен всеми современными системами, которые позволяют классифицировать его как машину 5-го поколения.

Также самолет будет отличаться высокой маневренностью при максимальной скорости в 1,8 Маха (2205 километров в час).

Что касается особенностей конструкции, то есть сведения, что турецкие разработчики намерены обеспечить самолету максимальную защиту. К примеру, в обшивке истребителя могут использоваться бронеплиты на основе соединений бора, что кроме всего прочего поможет удешевить стоимость производства машин.

Напомним, в конце мая поступила информация о том, что украинское предприятие "Ивченко-Прогресс" принимает участие в турецком тендере на разработку реактивного двигателя для истребителя KAAN (или как еще называют TF-X). Однако позже стало известно, что самолет получит двигатель отечественного производства. Генеральный директор компании-разработчика TUSAŞ Темел Котил 26 июля заявил, что истребитель будет готов к 2028 году.