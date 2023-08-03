ВСУ прошли через оборону ВС РФ: российские оккупанты отступают на юге, — NYT

Бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав считает, что активность Сил обороны в Запорожской области ослабит россиян.

На прошлой неделе Украина провела активное контрнаступление, направленное на города Запорожской области, в частности Мелитополь и Бердянск, расположенные у Азовского моря. В ходе этих операций украинские войска продвинулись на несколько километров вперед, нанося ощутимый удар российским силам. Об этом 2 августа писала газета The New York Times.

По словам американских официальных лиц, Силы обороны Украины усилили контратаки, проходя через российские оборонительные сооружения и ослабляя противника, что способствовало продвижению вперед.

Ссылаясь на слова анонимного западного чиновника, издание пишет, что при этом российские войска были растянуты и сталкивались с проблемами в логистике, снабжении, личном составе и вооружении.

Бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, генерал в отставке Филип Бридлав также поддержал это мнение и выразил ожидание того, что контрнаступление украинских войск создаст непростую ситуацию для России. Возможно, украинская активность приведет к дополнительным сложностям для ВС РФ и поможет Украине вернуть контроль над утраченными территориями.

"Украинцы сейчас находятся в таком положении, когда они понимают, как они хотят использовать свои силы. И мы начинаем видеть, как россияне отступают назад", — заявил генерал Бридлав.

Напомним, в этой же статье издание NYT отмечало, что Силы обороны на юге "отошли" от американской тактики молниеносных решений и синхронизированных атак на поле боя. Вместо этого украинские защитники сосредоточились на артиллерийских ударах и изматывании противника.