"Не пригодна к боям": партизаны "засекли" большой эшелон техники РФ в Нижегородской области

По данным движения "Атеш", у российских оккупантов заканчивается техника, поэтому они перебрасывают на фронт старое, непригодное к боям вооружение.

В Нижегородской области зафиксирован большой эшелон военной техники армии РФ. Об этом партизаны "Атеш" сообщили в своем Telegram-канале.

Партизаны делятся фото и сообщают, что из поселка Мулино уехал военный эшелон. Он идет на войну с Украиной. Поезд перевозит личный состав и технику.

На первом поезде:

шесть пассажирских вагонов с личным составом;

восемь вагонов с военными грузовиками;

два вагона с БМП.

На втором:

вагоны с примерно 20 Градами;

две платформы с топливозаправщиками.

"Россияне продолжают выгребать старье из своих составов. Но реальность такова, что даже после капремонта лишь треть техники пригодна к боям. Техника у раш*стов заканчивается. И ничто им не поможет одержать у нас победу!" — подчеркивают партизаны.

Военный эшелон РФ Военный эшелон РФ Военный эшелон РФ

Напомним, что российские войска снова перебрасывают живую силу и боекомплекты на Бердянское направление. Более 20 грузовиков и инженерных машин были замечены в колоннах, передвигающихся на Бердянском направлении. Однако, стоит отметить, что днем не было зафиксировано движения "тяжелой техники", такой как танки.

А по данным Центра журналистских исследований от 8 апреля, российские оккупанты вырыли рекордно длинный окоп в Запорожской области. Судя по спутниковых снимках, его длина достигает 70 километров.