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Военный Фокус Российско-украинская война

"Не пригодна к боям": партизаны "засекли" большой эшелон техники РФ в Нижегородской области

военный эшелон РФ
Партизаны "засекли" большой военный эшелон РФ в Нижегородской области

По данным движения "Атеш", у российских оккупантов заканчивается техника, поэтому они перебрасывают на фронт старое, непригодное к боям вооружение.

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В Нижегородской области зафиксирован большой эшелон военной техники армии РФ. Об этом партизаны "Атеш" сообщили в своем Telegram-канале.

Партизаны делятся фото и сообщают, что из поселка Мулино уехал военный эшелон. Он идет на войну с Украиной. Поезд перевозит личный состав и технику.

На первом поезде:

  • шесть пассажирских вагонов с личным составом;
  • восемь вагонов с военными грузовиками;
  • два вагона с БМП.

На втором:

  • вагоны с примерно 20 Градами;
  • две платформы с топливозаправщиками.

"Россияне продолжают выгребать старье из своих составов. Но реальность такова, что даже после капремонта лишь треть техники пригодна к боям. Техника у раш*стов заканчивается. И ничто им не поможет одержать у нас победу!" — подчеркивают партизаны.

Военный эшелон РФ Fullscreen
Военный эшелон РФ
Военный эшелон РФ Fullscreen
Военный эшелон РФ
Военный эшелон РФ Fullscreen
Военный эшелон РФ
Военный эшелон РФ
Военный эшелон РФ
Военный эшелон РФ

Напомним, что российские войска снова перебрасывают живую силу и боекомплекты на Бердянское направление. Более 20 грузовиков и инженерных машин были замечены в колоннах, передвигающихся на Бердянском направлении. Однако, стоит отметить, что днем не было зафиксировано движения "тяжелой техники", такой как танки.

А по данным Центра журналистских исследований от 8 апреля, российские оккупанты вырыли рекордно длинный окоп в Запорожской области. Судя по спутниковых снимках, его длина достигает 70 километров.