"Не придатна до боїв": партизани засікли великий ешелон техніки РФ у Нижегородській області
За даними руху "Атеш", у російських окупантів закінчується техніка, тому вони перекидають на фронт старе, непридатне до боїв озброєння.
У Нижегородській області зафіксовано великий ешелон військової техніки армії РФ. Про це партизани "Атеш" повідомили у своєму Telegram-каналі.
Партизани діляться фото й повідомляють, що із селища Муліно виїхав військовий ешелон. Він іде на війну з Україною. Поїзд перевозить особовий склад і техніку.
На першому поїзді:
- шість пасажирських вагонів із особовим складом;
- вісім вагонів із військовими вантажівками;
- два вагони з БМП.
На другому:
- вагони з приблизно 20 "Градами";
- дві платформи з паливозаправниками.
"Росіяни продовжують вигрібати мотлох зі своїх складів. Але реальність така, що навіть після капремонту лише третина техніки придатна до боїв. Техніка в раш*стів закінчується. І ніщо їм не допоможе здобути в нас перемогу!" — підкреслюють партизани.
Нагадаємо, що російські війська знову перекидають живу силу та боєкомплекти на Бердянський напрямок. Понад 20 вантажівок та інженерних машин було помічено в колонах, що пересуваються на Бердянському напрямку. Однак варто зазначити, що вдень не було зафіксовано руху важкої техніки, такої як танки.
А за даними Центру журналістських досліджень від 8 квітня, російські окупанти вирили рекордно довгий окоп у Запорізькій області. Судячи із супутникових знімків, його довжина сягає 70 кілометрів.