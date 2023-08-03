К пятнице Румыния примет 30 кораблей с украинским зерном через порты Дуная (видео)

По словам Флорина Узумтома, директора администрации судоходства на Дунае, несмотря на атаки ВС РФ, в мае и июне Румыния растаможила рекордное число зерновозов из Украины. Больше 477 в месяц. Согласно прогнозам, август тоже будет пиковым месяцем.

Власти Румынии сообщили, что в течение следующих двух дней растаможат до 30 судов с зерном, ожидающих входа на территорию страны из украинских портов на Дунае, передает Sky News.

Об этом стало известно после российской атаки на порт Измаила — один из крупнейших речных портов Украины. В среду, 2 августа, были уничтожены 40 000 тонн зерновых.

Британские журналисты верифицировали опубликованное видео, которое показывает последствия теракта в порту Измаила.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что продолжающиеся атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины на Дунае равносильны военным преступлениям.

Дунай остается последним из водных путей Украины для экспорта зерна после того, как в прошлом месяце ВС РФ, по сути, заблокировали украинские черноморские порты.

Согласно данным сервисов, отслеживающих коммерческие суда в Черном море, Дунай и его устье забиты кораблями, пытающимися зайти в украинские порты и выйти из них.

По словам Флорина Узумтома, директора агентства по судоходству на Дунае, румынская сторона пытается справиться со скоплением кораблей как можно эффективнее и облегчить судоходство по реке.

Он добавил, что администрация растаможила рекордное число зерновозов, прибывающих из внутренних портов Украины в мае и июне. Больше 477 в месяц.

"Май и июнь были пиковыми месяцами, и мы ожидаем, что в августе тоже будет пик, несмотря ни на что", — пояснил Узумтома.

До того, как РФ вышла из зернового соглашения, на дунайские порты приходилось около четверти украинского экспорта зерна.

Напомним, что 3 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет страховать корабли, которые идут через "зерновой коридор".

Также сообщалось, что, по информации "Института исследования войны", Кремль атакует зернохранилища Украины, чтобы поднять цены и увеличить прибыль.