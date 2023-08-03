Выделено почти $40 млрд: США работают над контрактами для военной поддержки Украине, — СМИ

Как заявил журналист Politico Пол Маклири, Пентагон заключает контракты для новой помощи для ВСУ, а также на пополнение запасов американской армии.

Министерство обороны Соединенных Штатов работает над заключением контрактов, которые связаны с военной помощью Украине, на суму в почти 40 млрд долларов. Об этом 3 августа заявил журналист издания Politico Пол Маклири у себя в Twitter.

По его словам, в Пентагоне за счет этой суммы также хотят пополнить запасы американской армии.

"Эти контракты находятся в стадии разработки в течение нескольких месяцев и включают в себя: 16,4 млрд долларов США в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, и 20,5 млрд долларов на замену оружия, отправленного из запасов США в Украину в соответствии с полномочиями президента", — заявил журналист.

Отметим, что ранее СМИ писали, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины. Предыдущие два пакета военной помощи от Белого дома были объявлены на 1,3 миллиарда и 400 миллионов долларов. ВСУ, со своей стороны, ожидают прибытия танков Abrams M1.

Напомним, что 2 августа журналисты писали, что почти треть граждан США поддерживает отправку американских войск в Украину. Четверть опрошенных американцев сохраняют нейтралитет относительно этого вопроса. Против высказались 34% респондентов.

Также сообщалось, что ВСУ перестали использовать тактику США в рамках своего контрнаступления. Как отмечают журналисты, в администрации Байдена рассчитывали, что украинские бригады, обученные на Западе, продемонстрируют преимущество американского способа ведения войны над российским.