Мобилизация в Украине: кто из мужчин в августе может получить отсрочку от призыва

Существуют категории военнообязанных мужчин, которые могут получить отсрочку от призыва на определенный срок. Для признания предприятия критически важным нужно, чтобы оно соответствовало трем из семи критериям.

В Украине военное положение и всеобщая мобилизация продлены как минимум до 8 ноября 2023 года. Однако существуют категории военнообязанных мужчин, которые могут получить бронь от мобилизации. На заседании 11 июля Правительство внесло изменения в "Порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения" и в "Порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период".

Таким образом от мобилизации могут быть забронированы работники предприятий, которые признаны критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. К ним входят предприятия, которые соответствуют как минимум двум (для некоторых категорий предприятий) или трем критериям:

сумма налогов, сборов, платежей уплаченных в госбюджет в течение года превышает 1,5 млн евро;

сумма поступлений в иностранной валюте превышает 32 млн евро;

предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности;

предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики;

отсутствует задолженность по уплате единого социального взноса (ЕСВ);

средний размер заработной платы застрахованного работника — не менее размера средней зарплаты в регионе;

предприятие является резидентом Дія Сити.

Обращение предприятий о признании их критически важными будут рассмотрены государственными органами в течение десяти рабочих дней. Военнообязанные мужчины могут быть забронированы от службы в армии в следующих случаях:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления (когда это необходимо для обеспечения функционирования органов);

на предприятиях, которым установлены мобилизационные задания;

на предприятиях, которые производят товары для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;

на предприятиях, которые признаны критически важными.

В результате забронированные военнообязанные могут получить отсрочку от призыва на военную службу во время действия общей мобилизации на определенный срок.

Напомним, в Украине с 1 августа вступили в силу обновленные правила мобилизации. В частности, военнообязанные мужчины в августе могут получить три вида повесток.

3 августа Фокус писал, как изменятся принципы мобилизации, и кого в первую очередь будут забирать в армию.