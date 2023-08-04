"Там крупное нефтяное хранилище": в ВСУ подтвердили ночной удар по Крыму (видео)

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, украинские защитники ударили по складу ГСМ, который обеспечивал нужды Черноморского флота РФ.

Воздушные силы Украины подтвердили проведение удара по временно оккупированному городу Феодосия, что в Крыму, ночью 4 августа. Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала об этом в эфире "Радио Свобода".

Согласно ее заявлениям, в Феодосии расположено крупное нефтяное хранилище, используемое российскими силами, где, возможно, хранятся большие запасы топлива для Черноморского флота Российской Федерации.

"Об этом говорилось, когда "расцвела" первая "бавовна" еще в районе Севастополя в подобном учреждении. Понятно, что они будут защищать это направление. Логистика врага сосредоточена в определенной мере в этих местах", — отметила Гуменюк.

Спикер ОК "Юг" также подчеркнула, что обеспечение топливом является ключевым элементом для поддержания боевой готовности.

"Поэтому "бавовна" будет "цвести". Это неизбежно", — резюмировала Гуменюк.

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Напомним, 4 августа взрывы прогремели во временно оккупированном Крыму. В сети сообщили о "прилете" по нефтебазе в Феодосии, однако в оккупационной администрации полуострова заявили, что все воздушные цели якобы были сбиты средствами ПВО.

Также 4 августа стало известно о повреждении российского десантного корабля "Оленегорский горняк" надводным дроном. По данными СМИ — это результат межведомственной операции СБУ и ВСУ.