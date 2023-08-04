"Там крупное нефтяное хранилище": в ВСУ подтвердили ночной удар по Крыму (видео)

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, украинские защитники ударили по складу ГСМ, который обеспечивал нужды Черноморского флота РФ.

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Воздушные силы Украины подтвердили проведение удара по временно оккупированному городу Феодосия, что в Крыму, ночью 4 августа. Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала об этом в эфире "Радио Свобода".

Согласно ее заявлениям, в Феодосии расположено крупное нефтяное хранилище, используемое российскими силами, где, возможно, хранятся большие запасы топлива для Черноморского флота Российской Федерации.

"Об этом говорилось, когда "расцвела" первая "бавовна" еще в районе Севастополя в подобном учреждении. Понятно, что они будут защищать это направление. Логистика врага сосредоточена в определенной мере в этих местах", — отметила Гуменюк.

Спикер ОК "Юг" также подчеркнула, что обеспечение топливом является ключевым элементом для поддержания боевой готовности.

"Поэтому "бавовна" будет "цвести". Это неизбежно", — резюмировала Гуменюк.

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Напомним, 4 августа взрывы прогремели во временно оккупированном Крыму. В сети сообщили о "прилете" по нефтебазе в Феодосии, однако в оккупационной администрации полуострова заявили, что все воздушные цели якобы были сбиты средствами ПВО.

Также 4 августа стало известно о повреждении российского десантного корабля "Оленегорский горняк" надводным дроном. По данными СМИ — это результат межведомственной операции СБУ и ВСУ.