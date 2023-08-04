"Там велике нафтове сховище": у ЗСУ підтвердили нічний удар по Криму (відео)

За словами спікерки ОК "Південь" Наталії Гуменюк, українські захисники вдарили по складу ПММ, який забезпечував потреби Чорноморського флоту РФ.

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Повітряні сили України підтвердили проведення удару по тимчасово окупованому місту Феодосія, що в Криму, вночі 4 серпня. Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла про це в ефірі "Радіо Свобода".

Згідно з її заявами, у Феодосії розташоване велике нафтове сховище, що використовується російськими силами, де, можливо, зберігаються великі запаси палива для Чорноморського флоту Російської Федерації.

"Про це йшлося, коли "розквітла" перша "бавовна" ще в районі Севастополя в подібній установі. Зрозуміло, що вони будуть захищати цей напрямок. Логістика ворога зосереджена певною мірою в цих місцях", — зазначила Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" також підкреслила, що забезпечення паливом є ключовим елементом для підтримання бойової готовності.

"Тому "бавовна" буде "цвісти". Це неминуче", — резюмувала Гуменюк.

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Нагадаємо, 4 серпня вибухи прогриміли в тимчасово окупованому Криму. У мережі повідомили про "приліт" по нафтобазі у Феодосії, проте в окупаційній адміністрації півострова заявили, що всі повітряні цілі нібито були збиті засобами ППО.

Також 4 серпня стало відомо про пошкодження російського десантного корабля "Оленегорский горняк" надводним дроном. За даними ЗМІ — це результат міжвідомчої операції СБУ і ЗСУ.