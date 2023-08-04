Командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко вернулся в строй (фото)

После возвращения из Турции "Редис" проходил реабилитацию, после которой запланировал вернуться к выполнению боевых задач. Пресс-служба "Азова" опубликовала фото с командиром на обучении бойцов.

Командира отдельного отряда специального назначения "Азов" Дениса "Редиса" Прокопенко заметили на тактических учениях бойцов. Фото с "Редисом" опубликовали в пресс-службе "Азова" в Telegram.

В частности, командир "Азова" Денис Прокопенко принял участие в тактических занятиях полка, где особое внимание уделяли быстрому анализу обстановки и принятию решений на поле боя при взаимодействии с различными видами войск. Сначала командование "Азова" и инструкторы провели анализ ошибок по результатам тактико-строевых занятий, а затем бойцы начали выполнение маневров с боевыми стрельбами.

"Основная цель тактических занятий — отработка практических вопросов планирования и организации боя в наступлении и обороне, управления подразделениями в бою и их всестороннего обеспечения", — говорилось в сообщении.

Напомним, 31 июля командующий Национальной гвардии Украины полковник Александр Пивненко заявил, что командиры полка "Азов", в частности Денис "Редис" Прокопенко, готовятся к возвращению на фронт для выполнения боевых задач. По его словам, Прокопенко может принять участие в боевых действиях уже в течение месяца.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении домой командиров "Азова" Дениса Прокопенко, Святослава Паламара, Сергея Волынского, Олега Хоменко, Дениса Шлеги, которые почти год находились на территории Турции.

16 июля в пресс-службе "Азова" анонсировали возвращение Дениса Прокопенко в строй и показали фото бригады с командиром.