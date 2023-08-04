В преддверии прорыва: россияне стягивают войска на Таврическое направление, — нардеп (видео)

По словам Романа Костенко, украинские бойцы продолжают успешное продвижение на Херсонском и Запорожском направлениях, добиваясь значительных результатов.

На Таврическом направлении сосредоточено около 150 тысяч вражеских солдат. Однако, ежедневные действия ВСУ позволяют наносить ущерб противнику, в среднем, от 2 до 3 рот личного состава ежедневно. При потере позиций на одном из направлений оккупанты сталкиваются с поражением, что заставляет их вынужденно перемещать свои силы и средства, чтобы сохранить контроль над областью. Об этом рассказал полковник СБУ, народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко в комментарии "24 Каналу".

На Таврическое направление оккупанты стягивают значительные силы в размере 150 тысяч военных. Тем не менее, украинские бойцы продолжают успешное продвижение на Херсонском и Запорожском направлениях, добиваясь значительных результатов. Вооруженные Силы Украины проявляют боевую эффективность, что позволяет им продолжать наступление и наносить поражения противнику на различных фронтах.

"Мы проводим активные действия на Запорожском и Херсонском направлениях. На Херсонском – более стабильная ситуация, все работают от обороны, потому что есть река Днепр. Там мы имеем некоторый успех", – сказал полковник СБУ.

Враг проводит широкомасштабную оборонную операцию с элементами наступления, чтобы заставить ВСУ маневрировать силами и средствами и снизить давление на Мелитопольском направлении.

Несмотря на это, Силы обороны еще не привлекли большую часть резервов в боях.

Также, 3 августа, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин рассказал, что на юге Украины находится около 150 тысяч российских оккупантов.

Напомним, что 28 июля в МВД рассказали о сложностях контрнаступления на юге Украины. По словам министра Игоря Клименко, Силам обороны приходится медленно продвигаться сквозь минные поля, потому что надо беречь жизни бойцов и технику.