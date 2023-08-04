Новый жест доброй воли: коллаборанты в Крыму готовятся бежать с полуострова, — Гуменюк (видео)

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что желающих сбежать из Крыма стало больше, но сейчас уехать оттуда уже не так просто.

Оккупационные власти в Крыму уже эвакуировали свои семьи и имущество. Россияне готовятся бежать с полуострова. Об этом заявила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "Радио Свобода".

Она заявила, что коллаборанты и россияне пытаются создать видимость того, что РФ в Крыму надолго. Однако местные жители понимают, что семьи высших "чиновников" уже эвакуированы.

"Это все признаки того, что коллаборанты верхнего эшелона уже готовы к будущему жесту доброй воли", — подчеркнула Гуменюк.

Также она отметила, что есть большое количество покинуть полуостров, однако сейчас это сделать не так просто из-за проблем с логистикой. Так, построенный Россией Крымский мост уже перегружен, он "уставший", а потому не справляется с таким количеством людей. А объездные пути по оккупированному югу Украины – очень опасные.

Гуменюк отметила, что иногда автомобили с гражданскими вклиниваются в военные колонны, чтобы создать живой щит

"И люди не очень хотят в этой ситуации рисковать собственной жизнью", — сказала она.

Также Гуменюк отметила, что в Крыму сейчас активно ищут лояльных к Украине граждан. Оккупанты проверяют гаджеты и переписки тех, к кому применяют фильтрационные мероприятия. На полуострове усилено полицейское влияние.

Взрывы в Крыму

Напомним, что в ночь на 4 августа в Феодосии прозвучали взрывы. В нескольких районах Крыма сработали системы противовоздушной обороны.

Затем в Минобороны РФ заявили об атаке 13 украинских дронов. В российском оборонном ведомстве утверждают, что все воздушные цели, атаковавшие полуостров, удалось сбить или подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

Уже к полудню в ВСУ подтвердили ночной удар по Крыму. По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, украинские защитники ударили по складу ГСМ, который обеспечивал нужды Черноморского флота РФ.