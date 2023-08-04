Ночной удар по Крыму: в Минобороны РФ заявили об атаке 13 украинских дронов (видео)

В российском оборонном ведомстве утверждают, что все воздушные цели, атаковавшие полуостров, удалось сбить или подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

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В ночь на 4 августа временно оккупированный Крымский полуостров подвергся атаке 13 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным Минобороны РФ, противовоздушной обороне удалось уничтожить десять беспилотников. Еще три дрона были якобы были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В ведомстве утверждают, что за атакой на объекты полуострова стоит Украина. В заявлении говорится, что информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Об атаке БПЛА также сообщил советник главы оккупационной администрации Крыма Олег Крючков. По его словам, средтсва ПВО сработали в нескольких районах полуострова.

В РФ обвинили ВСУ в атаке на Крым

Взрывы в Крыму 4 августа: что известно

Напомним, ночью 4 августа на территории Крыма прозвучали взрывы в районе Феодосии и Приморского. Также сообщалось о звуке, похожем на гул БПЛА и отключениях света на нескольких улицах.

В сети появились видео, на которых, как утверждается, запечатлены пуски ракет в Феодосии. По данным Telegram-каналов, была повреждена нефтебаза.

Пуски ракет в Феодосии

В сети сообщили о "прилете" по нефтебазе

Мы также сообщали, что 4 августа в Краснодарском крае Российской Федерации прозвучали звуки взрывов и стрельбы. В Минобороны России заявили, что украинские морские дроны атаковали базу флота РФ.

Ранее, 1 августа, военный эксперт Андрей Рыженко заявил, что морские дроны Украины могут уничтожить или значительно повредить российский флагман Черноморского флота "Адмирал Макаров".