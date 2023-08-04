Скандал с ТЦК: майор ВСУ призвал увольнять военкомов-взяточников (видео)

Экс-командир полка "Азов" считает коррупцию в военкоматах серьезной проблемой, с которой стоит бороться, но у этого вопроса есть "две стороны медали". По его мнению, чтобы избавиться от взяточничества, надо уволить всех военкоматов и заменить их на людей с моральными принципами.

Майор ВСУ Максим Жорин считает, что в масштабной коррупции территориальных центров комплектования и социальной поддержки виноваты военкомы, которые занимают свои должности очень долго, поэтому их надо заменить на военных с моральными ценностями. Об этом он рассказал в видеообращении опубликовано у себя в Telegram.

Что делать с коррупцией военкоматов?

"Совершенно очевидно это то, что надо максимально жестко их наказывать, наказывать за коррупцию и они должны нести ответственность самого высокого уровня", — подчеркнул Жорин.

По его словам, чтобы решить этот вопрос навсегда, надо уволить всех военных которые там работают много лет.

"Создавать нормальные условия и давать эти должности достойным людям, а их сейчас более чем достаточно. А именно раненым бойцам, людям имеющим боевой опыт, людям которые имеют моральные ценности и принципы и тогда эта проблема сама собой пропадет", — рассказал майор ВСУ.

Что не так с самими уклонистами?

"То что касается тех кто, платит военкомам, чтобы уклониться от службы. Хочу сказать мне вас откровенно жаль. Во-первых, вы не понимаете, что война завтра не закончится и большинство мужского населения так или иначе будет приобщено к военному делу", — отметил Жорин.

По его словам самая большая проблема в том, что уклонисты не смогут смотреть в глаза своим детям и близким после окончания войны.

"Вот этого я вообще никогда не пойму, поэтому мне вас откровенно жаль, потому что вы идиоты которым будет стыдно жить", — подчеркнул экс-командир полка "Азов".

Ранее, 3 августа, военный эксперт Олег Стариков рассказал Фокусу, что объявленные проверки ТЦК не дадут ожидаемого результата, ведь такие действия решают лишь последствия, а не проблемы. Нужен комплексный подход, ведь замена одних военкоматов на других ничего не решает, коррупционная составляющая никуда не денется.

Также, 3 августа Фокус узнал, как влияют на мобилизационную кампанию такие проверки и каким образом можно решить проблемы ТЦК. Боевые офицеры начали говорить о необходимости полного включения государства в войну и подготовке к тотальной мобилизации. В то же время, проверки ТЦК дают пока неутешительные результаты, поэтому они могут быть продлены еще на три месяца.

Напомним, что 3 августа в Киеве задержали топ-чиновника военной администрации. Начальник отдела КГВА, как отмечают правоохранители, организовал схему, участники которой оформляли фиктивные документы о непригодности к военной службе.

К слову, 1 августа, Служба безопасности Украины задержала сотрудника Миргородского территориального центра комплектования и социальной поддержки на Полтавщине, который за взятки помогал мужчинам уклоняться от призыва на военную службу.